Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας έρχεται στη χώρα μας. Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τον καιρό της 28ης Οκτωβρίου.

Κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα, με καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, με τα φαινόμενα να ξεκινάνε από την Κυριακή το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, ιδιαίτερα επικίνδυνες ημέρες θεωρούνται η Δευτέρα και η Τρίτη, όπου τα φαινόμενα θα έχουν ιδιαίτερη ένταση.

Ο καιρός σήμερα

Και σήμερα επιμένουν οι ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες, λίγες οι βροχές, κυρίως προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της επικράτειας.

Ένα κύμα κακοκαιρίας θα κινηθεί προς την περιοχή μας και έτσι από την Κυριακή το φθινόπωρο μας χτυπάει και πάλι την πόρτα, με τη Δευτέρα και την Τρίτη να είναι δύο αρκετά επικίνδυνες ημέρες, κυρίως για την κεντρική, ανατολική και νότια χώρα. Η βόρεια - βορειοανατολική χώρα θα επηρεαστεί στο μικρότερο βαθμό.

Σήμερα, προς τα ανατολικά και βόρεια περιμένουμε λίγες βροχές, οι οποίες πρόσκαιρα μπορεί να συνοδευτούν από τοπικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι μέτριοι και τοπικά ισχυροί στα νότια θαλάσσια τμήματα της επικράτειας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο καιρός έχει μαλακώσει αρκετά όσον αφορά τη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φθάσει στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο βαθμιαία θα αρχίσει να περιορίζεται η αέρια μάζα και από αύριο και την Κυριακή, θα μιλάμε για μία πτώση του υδραργύρου της τάξης των 4 με 6 βαθμών Κελσίου.

Αυτό το κύμα κακοκαιρίας, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας από την Κυριακή και από τα δυτικά, θα μεταφέρει πιο ψυχρή αέρια μάζα και θα οδηγηθούμε σε πιο συμβατές με την εποχή θερμοκρασιακές τιμές.

Στην Αττική, αναμένουμε σήμερα λίγες συννεφιές, οι οποίες θα αυξηθούν και δεν αποκλείεται να συναντήσουμε κάποιες διάσπαρτες βροχές. Επικρατεί αυξημένη υγρασία νωρίς το πρωί και είναι αρκετά πιθανό να έχουμε αρκετές ομίχλες. Οι άνεμοι μέτριας έντασης και η θερμοκρασία έως και 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε λίγες συννεφιές πρόσκαιρα αυξημένες και δεν αποκλείεται να σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς και ο υδράργυρος έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Η Θεσσαλονίκη δεν θα επηρεαστεί αξιόλογα από αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας, που περιμένουμε από το μεσημέρι της Κυριακής.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Σάββατο, οι καιρικές συνθήκες θα είναι πολύ καλές. Μπορεί να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις, χαμηλής έντασης κυρίως σε περιοχές του Αιγαίου. Εκεί που εστιάζεται η προσοχή μας είναι τα δυτικότερα τμήματα της χώρας καθώς αρχίζει να μας προσεγγίζει μία κακοκαιρία από την περιοχή της Αδριατικής. Θα αρχίζει να κατηφορίζει πιο νότια, να περάσει μέσα στο Ιόνιο.

Την Κυριακή από το μεσημέρι και από τα δυτικά, θα ξεκινήσουν βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες και τα φαινόμενα αυτά μέχρι και το τέλος της ημέρας, θα έχουν εξαπλωθεί ανατολικότερα και νοτιότερα. Περιμένουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες μέσα στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και με έμφαση την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Καθώς θα πηγαίνουμε προς το βράδυ οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν προς τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα, επηρεάζοντας την κεντρική και ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και θα κινηθούν και λίγο πιο ανατολικά τα φαινόμενα.

Η Δευτέρα και η Τρίτη θα είναι οι δύο πιο επικίνδυνες ημέρες σε ότι αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Περιμένουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά ανατολικά και νότια. Επομένως η κεντρική και ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, η περιοχή της Εύβοιας, τα νοτιότερα τμήματα της Θεσσαλίας, η Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το ανατολικό Αιγαίο θα βρεθούν κάτω από την επίδραση αυτού του ισχυρού κύματος κακοκαιρίας, που θα δώσει μεγάλο όγκο βροχής και υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

Ανήμερα της εθνικής μας εορτής περιορίζεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας στα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα και θα χάσει αρκετή από τη δύναμή του και έτσι η βόρεια Ελλάδα και η περιοχή της Θεσσαλονίκης, δεν θα επηρεαστούν αξιόλογα για την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmbxeu2tarq9?integrationId=40599y14juihe6ly}