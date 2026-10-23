Σε τροχιά άκρως φθινοπωρινή ο καιρός - Έρχεται ψυχρότερη εβδομάδα με βροχές και βοριάδες έως 8 μποφόρ.

Αλλάζει άρδην το σκηνικό του καιρού από την Κυριακή, καθώς βαρομετρικό χαμηλό που οργανώνεται στο Ιόνιο αναμένεται να φέρει βροχές, ενίσχυση των ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική και τη νότια Ελλάδα, ενώ οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς, το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός, με αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα κυμανθούν στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου στην κεντρική και τη νότια Ελλάδα. Ωστόσο, από την Κυριακή αναμένεται μεταβολή, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί στο Ιόνιο θα προκαλέσει βροχοπτώσεις, με τα μεγαλύτερα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Η αστάθεια αναμένεται να συνεχιστεί και τη Δευτέρα και την Τρίτη, με τις βροχές να διατηρούνται σε περιοχές της δυτικής και νότιας Ελλάδας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση Κολυδά η αλλαγή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας θα συνοδευτεί και από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, σηματοδοτώντας μια πιο φθινοπωρινή εικόνα του καιρού.

Ενισχύονται οι βοριάδες – Πτώση της θερμοκρασίας

Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η ενίσχυση των βόρειων ανέμων, οι οποίοι αναμένεται να γίνουν ισχυρότεροι στο Αιγαίο στα μέσα της εβδομάδας. Σύμφωνα με την πρόγνωση, η έντασή τους ενδέχεται να φτάσει τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Η Προοπτική του καιρού

Μεταβολή του καιρού από την Κυριακή, με βροχές, ενισχυμένους βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας. Το Σάββατο ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά καλός, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγα τοπικά φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς στα κεντρικά και νότια. Από την Κυριακή, βαρομετρικό χαμηλό που θα οργανωθεί στο Ιόνιο θα προκαλέσει βροχές, κυρίως στη δυτική και νότια Ελλάδα, οι οποίες θα συνεχιστούν τη Δευτέρα και την Τρίτη. Παράλληλα, οι βοριάδες θα ενισχυθούν σταδιακά, φτάνοντας πιθανώς τα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο προς τα μέσα της εβδομάδας, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, επαναφέροντας πιο φθινοπωρινές συνθήκες στη χώρα μας.

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