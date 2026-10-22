Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με διπλό κύμα κακοκαιρίας, σύμφωνα με την πρόγνωση Μαρουσάκη.

Και σήμερα θα παραμείνουμε σε ανοιξιάτικο καιρικό μοτίβο, παρά το γεγονός οτι θα έχουμε λίγες βροχές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγoο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Έχει ανέβει και η θερμοκρασία νωρίς το πρωί αλλά και η υγρασία.

Οι αναοιξιάτικες καιρικές συνθήκες θα επιμείνουν μέχρι και το Σάββατο και από την Κυριακή και στη συνέχεια, θα οργανωθεί ένα βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της κεντρικής Ευρώπης, θα κινηθεί νοτιοανατολικά, με αποτέλεσμα να απασχολήσει αρκετές περιοχές της χώρας μας, πρώτα προς τα δυτικά με περισσότερες βροχές και στη συνέχεια θα επεκταθούν τα φαινόμενα σε περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Τα όποια φαινόμενα εστιάζονται κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Σήμερα, στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα, θα έχουμε λίγες τοπικές βροχές, κυρίως προς το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, ακόμη όμως και στην περιοχή της Μακεδονίας.

Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα θα έχουμε συννεφιές και ηλιοφάνεια, ενώ δεν φαίνεται να έχουμε κάποια φαινόμενα.

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Οι άνεμοι μέχρι και το μεσημεράκι θα πνέουν με μέτριες και ισχυρές εντάσεις. Σε αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα θα έχουμε υγρασία και ομίχλες, επομένως το οδόστρωμα θα είναι ολισθηρό.

Οι άνεμοι σταδιακά θα στραφούν σε βορειοδυτικοί για να αρχίσει να υποχωρεί και η υγρασία.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι, αν εξαιρέσουμε τη δυτική και βόρεια χώρα, όπου ο υδράργυρος θα συγκρατηθεί στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα, θα συναντήσουμε θερμοκρασίες ακόμη και πάνω από τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη βόρεια Κρήτη περιμένουμε θερμοκρασίες και πάνω από τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην Αττικοβοιωτία.

Μέσα στο Σάββατο και κυρίως την Κυριακή, θα επιστρέψουν τα ψυχρά πρωινά και βραδινά, συνοδεία και κακοκαιρίας, η οποία θα διασχίσει τη χώρα μας και από τα δυτικά προς τα δυτικά.

Στην Αττική, έχουμε αυξημένη τοπική υγρασία. Θα έχουμε εναλλαγή διαστημάτων ηλιοφάνειας και νεφώσεων και δεν αποκλείεται να αφήσουν και κάποιες διάσπαρτες βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι έως και 5 μποφόρ και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Η θερμή αέρια μάζα θα απομακρυνθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο για να πάμε σε πιο ψυχρές θερμοκρασίες, κυρίως το πρωί και το βράδυ.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε διαστήματα με ηλιοφάνεια αλλά και κάποιες διάσπαρτες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι έως και 4 μποφόρ και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι, δεν θα ξεπεράσει του 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Παρασκευή περιμένουμε φαινόμενα στο ανατολικό Αιγαίο και της ανατολική ηπειρωτικής χώρας. Θα δεχθούν βροχές ακόμη και καταιγίδες το μεσημέρι. Βελτιώνεται σιγά σιγά ο καιρός δυτικότερα και νοτιότερα.

Το Σάββατο θα είναι μία πολύ καλή ημέρα με καλύτερη διαύγεια, θα προσπαθήσει βαθμιαία να επιβάλει τους ρυθμούς του ο βοριάς. Θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα, όμως θα μας προσεγγίσει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας , το πρώτο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα ξεκινήσει τη δράση του μέσα στην Κυριακή, επηρεάζοντας πρώτα τη δυτική χώρα και από τη Δευτέρα και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μία νότια τροχιά. Θα περάσει γύρω από την Κρήτη και θα καταλήξει στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Το κύμα κακοκαιρίας που αναμένουμε μετά και την Κυριακή, θα εστιάσει τη δράση του κυρίως προς τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα.

Η δυτική Ελλάδα θα βρεθεί ουσιαστικά στο μάτι της κακοκαιρίας. Θα δούμε μέχρι και καταιγίδες κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα.

Η νεφική μάζα θα καταφέρει να μετατοπιστεί πιο ανατολικά με βροχές και με καταιγίδες να μετατοπιστεί πιο ανατολικά και να χτυπήσει και την πόρτα της Αττικής.

Από τη Δευτέρα θα μιλάμε για μία κακοκαιρία που θα εστιάζεται στα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα. Περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο, θα δεχθούν τη μεγαλύτερη επίδραση, αυτού του κύματος, χαρακτηριστικά του οποίου θα είναι οι βροχές, οι τοπικά ισχυρές καταιγίδες, αλλά και η ισχυρή πτώση της θερμοκρασίας.

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