Η εκρηκτική άνοδος των διεθνών τιμών ενέργειας έχει προκαλέσει σοβαρές πιέσεις στον κλάδο.

Σχέδιο οικονομικής στήριξης της ελληνικής ακτοπλοΐας επεξεργάζεται η κυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες αυξήσεις στα ναυτιλιακά καύσιμα και να αποτραπούν ανατιμήσεις στα εισιτήρια. Μεταξύ των βασικών σεναρίων που εξετάζονται είναι η κρατική κάλυψη του 60% έως 70% της πρόσθετης επιβάρυνσης των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

Η εκρηκτική άνοδος των διεθνών τιμών ενέργειας έχει προκαλέσει σοβαρές πιέσεις στον κλάδο, με το επιπλέον λειτουργικό κόστος να ξεπερνά ήδη τα 200 εκατ. ευρώ από τις αρχές του έτους.

Ακτοπλοΐα: Πάνω από 200 εκατ. ευρώ το πρόσθετο κόστος

Σύμφωνα με παράγοντες της ακτοπλοϊκής αγοράς, οι τιμές του ναυτιλιακού καυσίμου Marine Gas Oil έχουν υπερδιπλασιαστεί μέσα σε λίγους μήνες, επιβαρύνοντας σημαντικά τους ισολογισμούς των επιχειρήσεων.

Παρά τις αυξήσεις στο κόστος λειτουργίας, οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων διατηρήθηκαν σταθερές κατά τη διάρκεια του 2025 και του 2026, έπειτα από διαβουλεύσεις της κυβέρνησης και του υπουργείου Ναυτιλίας με τις εταιρείες.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη πολιτική έχει περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια κερδοφορίας, ενώ μικρότερες επιχειρήσεις εμφανίζουν λειτουργικές ζημιές ακόμη και σε εμπορικά δρομολόγια.

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Το κυβερνητικό επιτελείο εξετάζει πλέον την ενεργοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων, με γνώμονα τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.

Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει την κάλυψη από το Δημόσιο του 60% έως 70% της αύξησης στο κόστος καυσίμων, με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις να απορροφούν το υπόλοιπο ποσό.

Μητσοτάκης: Προτεραιότητα η στήριξη της ακτοπλοΐας

Την πρόθεση κυβερνητικής παρέμβασης επιβεβαίωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η στήριξη της ακτοπλοΐας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τη χώρα και τους νησιώτες.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη προσωρινών και στοχευμένων μέτρων, χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα.

Αντίστοιχες επισημάνσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης έχει διατυπώσει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Πότε αναμένονται οι αποφάσεις για την ακτοπλοΐα

Οι αποφάσεις αναμένεται να επιταχυνθούν με την επιστροφή του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια από το εξωτερικό.

Στόχος είναι να οριστικοποιηθεί σύντομα το μοντέλο χρηματοδότησης, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη σύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική χώρα, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις για επιβάτες και επιχειρήσεις.

Η τελική μορφή της παρέμβασης θα εξαρτηθεί από το δημοσιονομικό κόστος και τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να συνδυάσει τη στήριξη των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών με την προστασία των δημόσιων οικονομικών.