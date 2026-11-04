Τέσσερις κυβερνητικές δεσμεύσεις για την περίοδο των εργασιών στο αεροδρόμιο της Χίου.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα για το αεροδρόμιο Χίου, υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, συμμετείχαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας και, τηλεφωνικά, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης, οι βουλευτές Χίου Νότης Μηταράκης και Σταύρος Μιχαηλίδης, ο Διοικητής της ΥΠΑ Γιώργος Βαγενάς, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Παντελής Βρουλής, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου Παντελής Λεγάτος, ο Πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ Γιώργος Ντινόπουλος, ο πολιτικός μηχανικός του ΤΕΕ Θεόδωρος Καλλέργης και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου Ιωάννης Γεωργιάδης.

Κατά τη σύσκεψη, από την πλευρά της κυβέρνησης κατέστησαν σαφή τα ακόλουθα:

1. *Χρονοδιάγραμμα εργασιών:* Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα εκδώσει έως το τέλος της εβδομάδας ανακοίνωση με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τις σχετικές δεσμεύσεις για την τήρησή του.

2. *Τακτική ενημέρωση και παρακολούθηση:* Θα υπάρχει τακτική επικοινωνία μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών, του αναδόχου του έργου και των φορέων της Χίου, ώστε να διασφαλίζονται η ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών και η παρακολούθηση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

3. *Ακτοπλοϊκή σύνδεση:* Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεσμεύτηκε να υλοποιήσει τα αιτήματα των φορέων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατά την περίοδο των εργασιών.

4. *Υγειονομική κάλυψη:* Το Υπουργείο Υγείας δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ενίσχυσης των υγειονομικών υπηρεσιών και του ΕΚΑΒ, με στόχο την απρόσκοπτη υγειονομική κάλυψη των κατοίκων.