Σύσσωμη η κοινωνία της Χίου αντιδράει στο 4μηνο κλείσιμο του αεροδρομίου.

Σε κινητοποιήσεις στην πλατεία Βουνακίου στη Χίο προχώρησαν τη Δευτέρα (19/10) πλήθος φορέων, επαγγελματιών, εργαζομένων και συλλόγων του νησιού, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους στο κλείσιμο του αεροδρομίου από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου για έργα επέκτασης και αναβάθμισης.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, τα εμπορικά καταστήματα του νησιού κατέβασαν συμβολικά τα ρολά τους από τις 11:00 έως τις 15:00, σε δίωρη στάση εργασίας, από τις 12:00 έως τις 14:00, προχώρησαν οι εκπαιδευτικοί, έπειτα από απόφαση της ΕΛΜΕ Χίου.

Όπως μεταδίδει το politischios, οι συγκεντρωμένοι απαίτησαν να επανεξεταστεί το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, με σκοπό να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό διάστημα η αναστολή των πτήσεων, καθώς και να ληφθούν ουσιαστικά αντισταθμιστικά μέτρα, με ενίσχυση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων, οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων και, κυρίως, διασφάλιση των αεροδιακομιδών και της πρόσβασης των ασθενών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.

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Σημειώνεται ότι ένα 24ωρο πριν την απόφαση της ΥΠΑ για το κλείσιμο του αεροδρομίου της Χίου, μεγάλο κομμάτι στο εσωτερικό του είχε πλημμυρίσει εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Η NOTAM της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Σε δελτίο Τύπου η ΥΠΑ γνωστοποίησε τους λόγους που «αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του Κρατικού Αερολιμένα Χίου "Όμηρος", το χρονικό διάστημα από το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2026 έως 15 Μαρτίου 2027».

Όπως σημειώνεται η απόφαση λήφθηκε με γνώμονα:

«α) τη διασφάλιση της ομαλής αεροπορικής σύνδεσης κατά την τουριστική περίοδο του 2027,

β) τον μετριασμό των συνεπειών λόγω καιρικών συνθηκών χειμερινής περιόδου,

γ) τη βελτιστοποίηση της εργοταξιακής οργάνωσης και εποπτείας εκτέλεσης του έργου, και

δ) την ομαλότερη τεχνική μετάβαση».

Αναφέρεται επίσης ότι λήφθηκε υπόψη «και η δέσμευση της αναδόχου για προσπάθεια επιτάχυνσης ολοκλήρωσης των έργων ως την 28η Φεβρουαρίου 2027».

Κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας του διαδρόμου τονίζεται ότι οι πτήσεις επείγοντος χαρακτήρα (όπως αεροδιακομιδές) θα γίνονται από ελικόπτερα.