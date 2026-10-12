Η πλημμυρισμένη αίθουσα του κρατικού αεροδρομίου Χίου είχε ανακαινιστεί πριν από 1,5 χρόνο.

Εικόνες που προκαλούν έντονο προβληματισμό σχετικά με την κατάσταση των κρατικών υποδομών κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, καθώς η βροχόπτωση που έπληξε τη Χίο το πρωί της Δευτέρας (12/10) είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το αεροδρόμιο του νησιού.

Μηχανήματα αξίας χιλιάδων ευρώ τυλιγμένα με σκουπιδοσακούλες, εργαζόμενοι με τις σφουγγαρίστρες ανά χείρας, κουβάδες στους διαδρόμους αλλά και ένας επιβάτης με ομπρέλα, συντελούν την κατάσταση της νέας αίθουσας επιβατών στο αεροδρόμιο. Η οροφή έσταζε από πολλά σημεία, ενώ το πάτωμα είχε μετατραπεί σε λίμνη.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πώς η εν λόγω αίθουσα είχε ανακαινιστεί πρίν από ενάμιση χρόνο.

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Όπως μεταδίδει το politischios, τα εγκαίνια της νέας αίθουσας είχαν συνοδευτεί από πανηγυρικές αναφορές και κυβερνητική προβολή, παρουσία του αρμόδιου υφυπουργού Νίκου Ταχιάου.

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Το περιστατικό αυτό εγείρει σημαντικές ανησυχίες, καθώς πέρα από τα χρήματα που δαπανήθηκαν για την ανακαίνιση, ένα κτίριο απαραίτητο για τη Χίο φαίνεται να είναι ευάλωτο στην πρώτη δυνατή νεροποντή. Παράλληλα, ο πλημμυρισμένος χώρος εγκυμονεί κινδύνους για τους εργαζόμενους και τους επιβάτες.