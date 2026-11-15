Η αναστάτωση δεν περιορίζεται στα αμερικανικά αεροδρόμια, καθώς οι επιπτώσεις έχουν επεκταθεί και στα διεθνή δρομολόγια, επηρεάζοντας πτήσεις από και προς την Ευρώπη, την Ελλάδα και την Ασία.

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία χιλιάδων ταξιδιωτών στα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών, παρά τη σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, μετά το πρωτοφανές τεχνικό μπλακ άουτ που προκάλεσε την προσωρινή καθήλωση των αεροσκαφών σε ολόκληρη τη χώρα. Οι ακυρώσεις, οι πολύωρες καθυστερήσεις και οι αλλαγές στα προγραμματισμένα δρομολόγια εξακολουθούν να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα, με τις αεροπορικές εταιρείες να προειδοποιούν ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες μέχρι να επανέλθει πλήρως η ομαλότητα.

Το τεχνικό πρόβλημα στο δίκτυο εναέριας κυκλοφορίας οδήγησε την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) στην επιβολή πανεθνικής αναστολής απογειώσεων, η οποία διήρκεσε περίπου 4,5 ώρες. Παρότι η απαγόρευση ήρθη και οι πτήσεις άρχισαν σταδιακά να πραγματοποιούνται ξανά, οι συνέπειες της διακοπής αποδείχθηκαν πολύ μεγαλύτερες από την αρχική διάρκεια του προβλήματος.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περίπου 6.600 πτήσεις ακυρώθηκαν και άλλες 10.000 παρουσίασαν καθυστερήσεις, επηρεάζοντας συνολικά περίπου 1,5 εκατομμύριο ταξιδιώτες. Για σήμερα, Κυριακή, αναμένονται επιπλέον ανατροπές στα δρομολόγια, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 2.000 νέες ακυρώσεις πτήσεων.

Ντόμινο καθυστερήσεων και ακυρώσεων – Επηρεάζονται και οι διεθνείς πτήσεις

Η αναστάτωση δεν περιορίζεται στα αμερικανικά αεροδρόμια, καθώς οι επιπτώσεις έχουν επεκταθεί και στα διεθνή δρομολόγια, επηρεάζοντας πτήσεις από και προς την Ευρώπη, την Ελλάδα και την Ασία.

Τα αεροδρόμια παραμένουν γεμάτα από επιβάτες που αναζητούν ενημέρωση για την τύχη των ταξιδιών τους, ενώ αρκετοί αναγκάζονται να περιμένουν για ώρες προκειμένου να εξασφαλίσουν νέα θέση σε κάποια πτήση.

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Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σύνθετο, καθώς η ακύρωση χιλιάδων δρομολογίων δημιούργησε ένα ντόμινο επιπτώσεων. Αεροσκάφη και πληρώματα βρέθηκαν σε διαφορετικά σημεία από εκείνα που προβλέπονταν στον αρχικό προγραμματισμό, με αποτέλεσμα να απαιτείται εκ νέου οργάνωση των πτήσεων και των βαρδιών.

Οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν ότι η αναστάτωση ενδέχεται να συνεχιστεί για ημέρες, καθώς η αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων δεν αρκεί από μόνη της για να επανέλθει το σύνολο του δικτύου στα κανονικά του επίπεδα.

Απαρχαιωμένο σύστημα και 1.500 λιγότεροι ελεγκτές από τις ανάγκες

Το πρωτοφανές περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις χρόνιες αδυναμίες των αμερικανικών αεροπορικών υποδομών, με το απαρχαιωμένο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το σύστημα διαθέτει περίπου 1.500 λιγότερους πλήρως πιστοποιημένους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας από όσους απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του. Η υποστελέχωση οδηγεί τους εργαζομένους σε εξαντλητικά ωράρια και συνεχείς υπερωρίες, αυξάνοντας την πίεση και την κόπωση σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό τομέα.

Μετά το μπλακ άουτ, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ζητά από το Κογκρέσο να αυξήσει στα 50 δισεκατομμύρια δολάρια τη χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και των αεροδρομίων, από τα 30,1 δισεκατομμύρια δολάρια που είχε ζητήσει αρχικά.

Ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, έχει χαρακτηρίσει ανεπαρκή τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ από την πλευρά τους οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι το Κογκρέσο έχει εγκρίνει μόλις 12 δισεκατομμύρια δολάρια για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους και τις επενδύσεις που απαιτούνται για την αναβάθμιση των υποδομών της αμερικανικής πολιτικής αεροπορίας.

Στο μικροσκόπιο ο ανάδοχος της FAA – Τι εξετάζεται για τα αίτια της βλάβης

Παράλληλα, συνεχίζεται η διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την εκτεταμένη δυσλειτουργία στο δίκτυο επικοινωνιών της FAA.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι έχει στρέψει την προσοχή στον ανάδοχο της υπηρεσίας, την εταιρεία L3 Harris, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το πρόβλημα να προκλήθηκε είτε από ανθρώπινο λάθος κατά την εγκατάσταση εξοπλισμού είτε από ελαττωματικό δρομολογητή (router).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το πρόβλημα συνδέεται με εργασίες αναβάθμισης των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, κατά τις οποίες παλαιές χάλκινες γραμμές αντικαθίστανται με οπτικές ίνες. Η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού φέρεται να προκάλεσε υπερφόρτωση στο δίκτυο, επηρεάζοντας τις επικοινωνίες και τη μετάδοση δεδομένων που είναι απαραίτητα για την ασφαλή διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν υπήρξε σφάλμα χειρισμού ή εγκατάστασης, ή εάν χρησιμοποιήθηκε ελαττωματικός εξοπλισμός. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει προσδιοριστεί οριστικά η ακριβής αιτία της βλάβης.

Από την πλευρά της κυβέρνησης έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης, ενώ δεν προκύπτει σύνδεση με το ξεχωριστό μπλακ άουτ της Microsoft. Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, επιχείρησε επίσης να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, υπογραμμίζοντας ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με απειλή αντίστοιχη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Χωρίς σαφείς απαντήσεις για τις αποζημιώσεις των επιβατών

Μέσα σε αυτό το κλίμα, παραμένει ανοιχτό και το ζήτημα των αποζημιώσεων για τους ταξιδιώτες που υπέστησαν τις συνέπειες της πρωτοφανούς αναστάτωσης.

Εκατομμύρια επιβάτες επηρεάστηκαν από τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές απώλειες που προκάλεσαν η ακινητοποίηση των αεροσκαφών και η αναδιοργάνωση των δρομολογίων.

Οι ταξιδιώτες αναζητούν ενημέρωση για τις δυνατότητες επανακράτησης ή επιστροφής χρημάτων, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το εύρος των αποζημιώσεων και τις προϋποθέσεις καταβολής τους.

Το περιστατικό αποτελεί τη δεύτερη πανεθνική αναστολή πτήσεων στις ΗΠΑ μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Η προηγούμενη είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2023, εξαιτίας βλάβης σε υπολογιστικό σύστημα της FAA, και είχε διαρκέσει περίπου 90 λεπτά.