Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο.

Φωτιά τώρα ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, ρεύμα προς Αθήνα..

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 15 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 07:00.

Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, από τον 10ο, 6ο, 9ο και 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Επίσης, κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Μεταμόρφωσης για συνδρομή των πυροσβεστών με υδροφόρες.

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Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.