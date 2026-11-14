Αβοήθητοι και χωρίς μέσα προστασίας είναι, όπως οι ίδιοι καταγγέλλουν, οι πυροσβέστες.

Νέα στοιχεία για τον θάνατο των δυο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι το Σάββατο 14/11 έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Ο Κωνσταντίνος Παπαντώνης, πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, μίλησε με δάκρυα στα μάτια για τα τραγικά γεγονότα.

Ερωτηθείς για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τις ζωές τους οι δύο πυροσβέστες, σημείωσε ότι «υπήρχε μια στριφτή σκάλα, είχε μια εγκοπή, κάτω ένα υπόγειο και ήταν γεμάτη από σκουπίδια και από φωτιά. Πατήσανε πάνω από τη σκάλα οι συνάδελφοι και έφυγαν από το κενό. Αυτά μου έχουνε πει. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο και πόσο μπορεί να ισχύει. Αυτό μου είπαν οι περισσότεροι συνάδελφοι που ρώτησα. Στο υπόγειο κάτω από τα σκουπίδια που ήτανε στη σκάλα, την περιστρεφόμενη. Ήταν πολύ μικρός ο χώρος και δεν μπορούσαν να ξαναβγούνε πάλι ήταν όλα μες στη φωτιά».

Όπως εξήγησε, το κτίριο «ήταν ακατοίκητο αλλά δεκάδες φορές έχει έρθει ο 10ος σταθμός στο ίδιο κτίριο. Δεν γίνεται κάθε φορά να χάνουμε κάποιον πυροσβέστη γιατί οι Ρομά βάζουν φωτιές όλη την ώρα. Το έχουμε πει εκατομμύρια φορές κάτι πρέπει να κάνουνε. Ας γκρεμίσουν το κτίριο, ας το κάψουν τελείως. Δεν γίνεται δηλαδή κάθε φορά να τυχαίνει κάτι και να την πληρώνει πάντα ο πυροσβέστης. Τα ίδια γίνονται και στον Βλυχό, στον Ασπρόπυργο, στα Μέγαρα. Πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή, να τα αφήσουν να καούνε. Δεν μπορεί να καίγονται οι πυροσβέστες για τα κτίρια».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σύμφωνα με τον κ. Παπαντώνη, «η φετινή χρονιά είναι από τις χειρότερες. Έχουμε βρει δεκατρείς φορές τον Μητσοτάκη και του έχουμε πει ότι διαλύεται το πυροσβεστικό σώμα και αυτός κοιτάει να ασχολείται ο υπουργός μας με το αν πήρε κρίση ο αξιωματικός ή πώς θα εγκαινιάσει τα οχήματα. Ο κόσμος είναι στα κάγκελα, δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε οχήματα, δεν έχουμε ρούχα».

Κλείνοντας, ο κ. Παπαντώνης επανέλαβε ότι «φέτος έχουμε δεκατρείς νεκρούς. Πόσους πρέπει ο Μητσοτάκης να δει ακόμα νεκρούς για να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά στο υπουργείο μας; Τι άλλο πρέπει να κάνει; Ο υπουργός ασχολείται αν θα βάλει τον διευθυντή του πάνω να πάρει ένα επίδομα παραπάνω και αν θα πάρουνε προαγωγή ή δεν θα πάρουν δεκαεννιά αξιωματικοί. Νομίζω είναι δύο (σ.σ. οι νεκροί). Δύο. Δεν ξέρω και τι μέσα ατομικής προστασίας έχουνε γιατί έξι χρόνια φωνάζουμε τον Τουρνά, το έχουμε καταγγείλει στη Βουλή, ότι δεν έχουνε πάρει μέσα ατομικής προστασίας οι πυροσβέστες. Δεν τα έχουν αλλάξει έξι χρόνια και αυτός αντί να δει τι θα κάνει, γύρισε και μας έκανε και μας έβαλε πρόστιμο. Τα λέγαμε από πέρσι και από πρόπερσι».

Ζεφύρι: Το χρονικό της τραγωδίας

Την τελευταία τους πνοή στο σημείο άφησαν σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ένας 23χρονος που είχε βγει το καλοκαίρι από την σχολή αλλά και ένας 44χρονος Υπαρχιπυροσβέστης. Από εκεί και πέρα, ο πυροσβέστης που τραυματίστηκε στο σημείο βρίσκεται στο 251 στρατιωτικό νοσοκομείο. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος όπως έγινε γνωστό ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 14 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 11:40, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για να σβήσουν τη φωτιά στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, επί της οδού Κατσαντώνη στον δήμο Φυλής.

Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, από τον 10ο, 6ο και 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και την 1η ΕΜΑΚ. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

ΕΔΕ για τα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας

«Οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, όταν επιχειρούσαν, πιστοί στο καθήκον, για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής. Παράλληλα, όπως τονίζεται για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.

Αναλυτικά:

Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Δύο ακόμη στελέχη μας χάθηκαν, όταν επιχειρούσαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτήριο, επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή της Φυλής στην Αττική.

Οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, όταν επιχειρούσαν, πιστοί στο καθήκον, για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύσσωμη η Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας. Για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι σημαίες των Υπηρεσιών μας θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους.

ΠΑΣΟΚ: Βαρύ πένθος στο Πυροσβεστικό Σώμα – Η ασφάλεια των πυροσβεστών δεν μπορεί να περιμένει άλλο

Με κοινή ανακοίνωση τους ο Γραμματέας Τομέα Κλιματικής Κρίσης Μιχάλης Χάλαρης και ο Υπεύθυνος ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Ανδράς Πουλάς αναφέρθηκαν στην τραγωδία στο Ζεφύρι.

Αναλυτικά:

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών, ηλικίας 23 και 44 ετών, που έχασαν σήμερα τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κτίριο στο Ζεφύρι.

Τρεις πυροσβέστες καταπλακώθηκαν όταν κατέρρευσε τμήμα στο εσωτερικό του κτιρίου. Δύο δεν επέστρεψαν ποτέ στις οικογένειές τους. Ο τρίτος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται με Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πυροσβεστών και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος. Στον τραυματία συνάδελφό τους ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Ο φετινός απολογισμός είναι βαρύς. Με τους δύο σημερινούς θανάτους, έξι πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος μέσα στο 2026. Τρεις μόνο στις επιχειρήσεις της 29ης Ιουλίου, ένας ακόμη σε επιχείρηση διάσωσης στη Ρόδο τον Σεπτέμβριο και δύο σήμερα στο Ζεφύρι.

Κάθε περιστατικό έχει τα δικά του ιδιαίτερα αίτια και αυτά πρέπει να διερευνηθούν πλήρως. Ο συνολικός απολογισμός, όμως, επιβάλλει πλέον μια θεσμική εκκρεμότητα άνω των δύο δεκαετιών να κλείσει.

Ήδη από το 2003, με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 3144/2003, η νομοθεσία για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία επεκτάθηκε στο ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, με ειδική πρόβλεψη για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες. Η πρόβλεψη αυτή κωδικοποιήθηκε στον ν. 3850/2010, εξειδικεύθηκε περαιτέρω με τον ν. 4249/2014 και επανήλθε ρητά στον ν. 4662/2020, ο οποίος προβλέπει ότι τα θέματα προστασίας της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα.

Το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που απαιτείται για το επιχειρησιακό πεδίο δεν μπορεί να παραμένει εκκρεμές.

Έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για τη θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ΥΑΕ για το επιχειρησιακό προσωπικό του Π.Σ., με σύγχρονη εκτίμηση επιχειρησιακού κινδύνου, κανόνες ασφαλούς επέμβασης, κατάλληλο εξοπλισμό, συνεχή εκπαίδευση, συστηματική διερεύνηση ατυχημάτων και παρ’ ολίγον ατυχημάτων και υποχρεωτική άντληση επιχειρησιακών διδαγμάτων.

Οι πυροσβέστες γνωρίζουν ότι το επάγγελμά τους εμπεριέχει κίνδυνο.

Η Πολιτεία, όμως, έχει υποχρέωση να κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως, επιστημονικά και θεσμικά δυνατό για να μειώνει αυτόν τον κίνδυνο.

Η γενναιότητα δεν μπορεί να υποκαθιστά την πρόληψη.