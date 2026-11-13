Ο τελικός σχεδιασμός του υπουργείου Μεταφορών και της Ελληνικό Μετρό παρουσιάστηκε στο δήμαρχο της Γλυφάδας.

Ένα βήμα πιο κοντά βρίσκεται το Μετρό στη… Γλυφάδα με τους 4 νέους σταθμούς να έχουν κλειδώσει.

Αυτοί είναι:

- Στην Άνω Γλυφάδα, στην πλατεία Μακεδονίας

- Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη διασταύρωση με την Λαμπράκη

- Στον Άγιο Κωνσταντίνο

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- Στο νέο καζίνο Ελληνικού, δίπλα στην περιοχή του Γκολφ Γλυφάδας

Η ενημέρωση έγινε στον δήμαρχο της Γλυφάδας ο οποίος σημείωσε σχετικά:

Ένα αίτημα που διατυπώνουμε σταθερά και επίμονα από την πρώτη ημέρα της θητείας μας ως δημοτική αρχή, που θα δώσει τεράστια ανάσα και λύση στο κυκλοφοριακό, είναι πιο ώριμο να υλοποιηθεί.

Ο τελικός σχεδιασμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Ελληνικό Μετρό, όπως μας ενημέρωσε η διοίκησή της, φέρνει επέκταση της Γραμμής 2 του Μετρό στη Γλυφάδα με 3+1 στάσεις (όπως φαίνεται και στον χάρτη) :

- Στην Άνω Γλυφάδα, στην πλατεία Μακεδονίας

- Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη διασταύρωση με την Λαμπράκη

- Στον Άγιο Κωνσταντίνο

- Στο νέο καζίνο Ελληνικού, δίπλα στην περιοχή του Γκολφ Γλυφάδας

Η λύση που μας παρουσιάστηκε, η νέα χάραξη, καλύπτει το πάγιο αίτημά μας να δημιουργηθούν τρεις τουλάχιστον στάσεις του Μετρό στη Γλυφάδα, για να εξυπηρετείται με τρόπο ολοκληρωμένο η πόλη μας και φυσικά να καλυφθεί η Άνω Γλυφάδα και να αποκτήσει επιτέλους πρόσβαση σε μέσο σταθερής τροχιάς.

Ευχαριστούμε τη νέα διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, τον πρόεδρό της Σπύρο Χρυσανθόπουλο και τον διευθύνοντα σύμβουλο Χρήστο Φαφούτη, για την πολύ γόνιμη επικοινωνία που είχαμε και την εποικοδομητική μας συνάντηση.

Εξήγησα με κάθε τρόπο ότι το συγκοινωνιακό πρόβλημα στην περιοχή μας επιδεινώνεται διαρκώς, ενώ η επένδυση στο Ελληνικό θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη όταν ολοκληρωθεί, με δεκάδες χιλιάδες νέους κατοίκους, εργαζόμενους και καθημερινούς επισκέπτες.

Θα παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του θέματος, όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και θα πιέζουμε για την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του κρίσιμου αυτού έργου

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