Ο Βαγγέλης Κακουριώτης μίλησε για την επιτυχία του συγκροτήματος «Boys and Noise».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, ο Βαγγέλης Κακουριώτης όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο Βαγγέλης Κακουριώτης, που ξεκίνησε την καριέρα του μέσα από το συγκρότημα «Boys and Noise», μίλησε για την επιτυχία και την αναγνωρισιμότητα που είχε ήδη από την ηλικία των 16 ετών, εξηγώντας ότι η οικογένειά του τον στήριζε σε κάθε του επιλογή.

Παράλληλα, ο πρωταγωνιστής της σειράς «Μπλε ώρες», αναφέρθηκε στους θαυμαστές που τον ακολουθούσα από το σχολείο στο σπίτι, με αποτέλεσμα, αρκετά συχνά, πλήθος κόσμου να βρίσκεται έξω από την κατοικία του.

Μιλώντας αρχικά για τα πρώτα βήματα του συγκροτήματος, ο Βαγγέλης Κακουριώτης ανέφερε: «Τραγούδαγα από μικρός… Δεν γνωριζόμασταν. Δηλώσαμε συμμετοχή και βρεθήκαμε στο στούντιο και μας είπαν ότι σκέφτονται αυτό το πρότζεκτ, να κάνουμε το συγκρότημα. Ήταν ο πατέρας μου μαζί, ήμουν ανήλικος. Ήμουν τόσο πωρωμένος… Το τραγούδι για μένα ήταν και είναι έρωτας. Μου αρέσει πολύ αυτή η δουλειά… Παρατηρούσα πώς ήθελα να στέκομαι, σκεφτόμουν τον εαυτό μου στη σκηνή, ήθελα να βγάζω δυναμισμό… Έγινε το συγκρότημα».

Βαγγέλης Κακουριώτης: Η φήμη και η επιτυχία στα 16

Με αφορμή τη συζήτηση, ο Βαγγέλης Κακουριώτης ρωτήθηκε για το πώ3ς κατάφερε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του επαγγέλματος, ιδιαίτερα όταν πλήθος κόσμου συγκεντρωνόταν κάτω από το σπίτι του:

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«Ήξεραν το σπίτι που έμενα τότε. Έρχονταν στο σχολείο, με ακολουθούσαν και έτσι βρήκαν το σπίτι…», δήλωσε χαμογελώντας.

Και σε άλλο σημείο της συζήτησης, πρόσθεσε: «Νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από το σπίτι. Το σπίτι σε προετοιμάζει σε κάτι πιο βαθύ… Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι στο οποίο ήμουν ελεύθερος να πω αυτό που νιώθω, να πω αυτό που θέλω, αυτό που με προβληματίζει και παράλληλα να έχω δύο γονείς οι οποίοι να βάζουν και τα όριά τους γιατί είναι ελεύθεροι άνθρωποι... Έπαιξαν ρόλο οι γονείς μου… Συνέδεσα με την ελευθερία με κάτι συγκεκριμένο».

Κλείνοντας, ο Βαγγέλης Κακουριώτης πρόσθεσε: «Με έκανε να πωρώνομαι ακόμη περισσότερο με τη δουλειά μου, δεν αφιέρωσα χρόνο στο να το παίξω κάποιος… Δεν με τρόμαξε… Νομίζω θα άρεσε στον καθένα μια τέτοια συνθήκη αλλά το πόσο θα σε αλλάξει αυτό παίζει ρόλο το σπίτι».

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