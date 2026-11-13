Οι δηλώσεις της παρουσιάστριας στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών.

Δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών παραχώρησε η Ιωάννα Μαλέσκου και ένα σύντομο απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου μέσα από την εκπομπή «Happy Day».

Παράλληλα, η γνωστή παρουσιάστρια, θέλησε να κάνει ξεκάθαρη τη θέση της δηλώνοντας ότι η συγκεκριμένη συζήτηση αφορά την ίδια, και δεν της αρέσει να όταν δέχεται ερωτήσεις για τρίτα πρόσωπα.

Πιο συγκεκριμένα, όταν η Ιωάννα Μαλέσκου ρωτήθηκε για τον σύζυγό της ανέφερε: «Να μιλάμε για εμένα και όχι για άλλους ανθρώπους», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Εγώ γενικά γυμνάζομαι μόνη μου».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η παρουσιάστρια απάντησε σε ερωτήσεις αναφορικά με τυχόν αρνητικά σχόλια που μπορεί να δέχεται, με την ίδια να δηλώνει πως αρκετές φορές έχουν σχολιαστεί τα κιλά της: «Για τα κιλά μου, όσο περίεργο και αν ακουστεί, ακόμη και τώρα δέχομαι πολλά σχόλια. Μου γράφουν μηνύματα και μου σχολιάζουν είτε ότι έχω βάλει κιλά, είτε ότι δεν είναι ωραία η εικόνα μου έτσι. Γενικά έχω συνηθίσει να ακούω πράγματα είτε αυτό αφορά το χρώμα των μαλλιών μου, είτε την επιλογή των ρούχων μου, είτε στο βάρος μου…», κατέληξε η Ιωάννα Μαλέσκου.

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