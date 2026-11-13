Ο Τάσος Κωστής σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην «Super Κατερίνα».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, ο Τάσος Κωστής, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Ο γνωστός ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην επαγγελματική του ζωή, στο θέατρο, τις μεταγλωττίσεις και την αποχή του τηλεόραση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σύζυγό του, η οποία έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Ο Τάσος Κωστής με τρυφερότητα αναφέρθηκε σε εκείνη, αποκαλύπτοντας ότι ήταν μαζί της 47 χρόνια.

Η συγκινητική αναφορά του Τάσου Κωστή στη σύζυγό του

Μιλώντας στην Κατερίνα Καινούργιου, ο Τάσος Κωστής, ανέφερε αρχικά: «Ναι, ήμασταν 47 χρόνια μαζί. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ μετά. Και ακόμα δυσκολεύομαι, δεν μπορεί να φύγει, η ψυχή είναι μονογαμική, αρκεί να έχεις την τύχη να συναντηθείς με κάποια ψυχή να ακουμπήσεις και να πας παρέα τόσα χρόνια. Νιώθω ευλογημένος ότι τη συνάντησα».

Παράλληλα, ο ηθοποιός, αναφέρθηκε στην γνωριμία του με τη σύζυγό του, τονίζοντας ότι την ήξερε από νεαρή ηλικία: «Την ήξερα από πιο μικρή, μετά ενηλικιώθηκε και συναντηθήκαμε. Με συνάντησε. Θυμάμαι την μέρα που την πρωτοείδα. Δεν είναι έρωτας. Δεν ξέρω τι να πάει να πει έρωτας, δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω. Δεν ξέρω τί είναι ο έρωτας. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω τί είναι αυτό. Είναι πολλά πράγματα μαζί, είναι εσωτερικό… Ξεκινάς με την εξωτερική εμφάνιση, κάτι να σε τραβήξει… Και μετά ακουμπάς την ψυχή… ένας άνθρωπος να είναι δίπλα μου».

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Και πρόσθεσε: «Υπήρχαν δύσκολες στιγμές. Η ζωή είναι δύσκολη και εκεί σφυρηλατείται μια σχέση, στις δύσκολες στιγμές. Δεν είναι θέμα υποχώρησης, αλλά συνεννόησης. Είσαι με έναν άνθρωπο γιατί έχετε πολλά κοινά πράγματα, κάποια σας χωρίζουν, αλλά έχετε πολλά που σας ενώνουν. Δεν υπάρχει μέρα που να ξυπνήσω και να μην τη σκεφτώ… Είναι ευχάριστο να θυμάσαι αυτά τα πράγματα».

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Παράλληλα, ο Τάσος Κωστής αποκάλυψε ότι τον πρώτο καιρό μετά την απώλεια της συζύγου του σκεφτόταν να μετακομίσει στο εξωτερικό, καθώς όλη η ζωή του ήταν συνδεδεμένη με την σύντροφο του.