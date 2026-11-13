Τι εντόπισαν οι έλεγχοι του ΕΦΕΤ και αποφασίστηκε η άμεση απόσυρσή τους από τα καταστήματα.

Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε την ανάκληση γυάλινων καλαμακίων με διακοσμητικά σχέδια «Hello Kitty and Friends» που πωλούνται στα καταστήματα Sinsay καθώς μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το προϊόν δεν πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις για υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής προχώρησε σε δειγματοληψία του προϊόντος στο πλαίσιο επιθεώρησης για τη διερεύνηση αναφοράς καταναλωτή. Πρόκειται για το προϊόν με την εμπορική ονομασία «Hello Kitty and Friends straws & Brush set 4Pcs», με αριθμό παρτίδας 418GV-MLC-ONE. Το προϊόν εισάγεται από την Πολωνία και διακινείται στην Ελλάδα από την εταιρεία «LPP GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ι.Κ.Ε.», με διακριτικό τίτλο «Sinsay».

Τι έδειξαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι

Το δείγμα εξετάστηκε από το Β’ Τμήμα της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους και χαρακτηρίστηκε μη κανονικό. Ειδικότερα, κατά την επαφή των καλαμακιών με τρόφιμα, υπό συνθήκες που αντιστοιχούν στην προβλεπόμενη χρήση τους, διαπιστώθηκε εκτεταμένη αλλοίωση των διακοσμητικών σχεδίων στην εξωτερική επιφάνειά τους. Όπως προέκυψε από την εξέταση, η αλλοίωση οφείλεται στη διαλυτοποίηση συστατικών των σχεδίων και στη μεταφορά τους στο τρόφιμο.

Αυτά είναι τα γυάλινα καλαμάκια που ανακαλεί ο ΕΦΕΤ

To προϊόν εξετάστηκε από το Β’ Τμήμα της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους, και βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, διότι κατά την επαφή με τρόφιμα υπό συνθήκες αντιπροσωπευτικές της προβλεπόμενης χρήσης του, παρατηρήθηκε εκτεταμένη αλλοίωση των διακοσμητικών σχεδίων που φέρει στην εξωτερική του επιφάνεια, εξαιτίας της διαλυτοποίησης των συστατικών τους και της μεταφοράς τους στο τρόφιμο.

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Προκύπτει ότι το εν λόγω δείγμα υπό τις κανονικές ή προβλεπόμενες συνθήκες χρησιμοποίησής του, δύναται να προσβληθεί από το τρόφιμο με το οποίο έρχεται σε επαφή και να μεταφέρει σε αυτό συστατικά σε ποσότητες που είναι δυνατόν να επιφέρουν απαράδεκτη τροποποίηση στη σύσταση του τροφίμου, αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ή/και να τεθεί σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία (Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1935/2004, άρθρο 3 παρ. 1, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Η εταιρεία έχει ήδη προβεί σε απομάκρυνση του προϊόντος από τα καταστήματά της.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το χρησιμοποιήσουν.