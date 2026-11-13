Στους πίνακες περιλαμβάνονται σημαντικοί ενεργειακοί όμιλοι, αλλά και μικρότερες εταιρείες που διεκδικούν μερίδιο στη νέα αγορά, με έργα σε ολόκληρη τη χώρα.

Νέο τοπίο στην ελληνική αγορά αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνει η δημοσίευση των επίσημων πινάκων κατάταξης για τα έργα μπαταριών, ανοίγοντας τον δρόμο για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης. Στους πίνακες περιλαμβάνονται σημαντικοί ενεργειακοί όμιλοι, αλλά και μικρότερες εταιρείες που διεκδικούν μερίδιο στη νέα αγορά, με έργα σε ολόκληρη τη χώρα.

Με την απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οριστικοποιείται η σειρά προτεραιότητας των αιτημάτων για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης σε μεμονωμένους σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η απόφαση αφορά συνολικό περιθώριο ισχύος 4.700 MW, εκ των οποίων 3.800 MW αντιστοιχούν σε έργα που υπάγονται στον ΑΔΜΗΕ και 900 MW σε έργα αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ.

Πρόκειται για σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη της αγοράς αποθήκευσης, καθώς η εξασφάλιση ηλεκτρικού χώρου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προώθηση των επενδύσεων. Ωστόσο, η ένταξη στους πίνακες κατάταξης δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ή με έναρξη κατασκευής.

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Ισχυρή παρουσία στις λιγνιτικές περιοχές

Ξεχωριστή θέση στους πίνακες καταλαμβάνει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, η οποία εμφανίζεται με πέντε έργα αποθήκευσης στις περιοχές της απολιγνιτοποίησης, σε Δυτική Μακεδονία και Πελοπόννησο.

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Στην Πτολεμαΐδα περιλαμβάνονται δύο έργα, με ισχύ συμμετοχής 100 MW το καθένα. Το έργο «Πτολεμαΐδα 3» διαθέτει εγγυημένη χωρητικότητα 300 MWh, ενώ το «Πτολεμαΐδα 2» 200 MWh. Στο Αμύνταιο καταγράφεται έργο ισχύος 75 MW και εγγυημένης χωρητικότητας 225 MWh.

Παράλληλα, στη Μεγαλόπολη περιλαμβάνονται δύο ακόμη έργα, ισχύος συμμετοχής 50 MW και 100 MW, με εγγυημένη χωρητικότητα 100 MWh και 300 MWh αντίστοιχα.

Συνολικά, τα πέντε έργα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες αντιστοιχούν σε ισχύ συμμετοχής 425 MW, με εγγυημένη χωρητικότητα 1.125 MWh. Η παρουσία τους στους πίνακες αναδεικνύει τον ρόλο που διεκδικεί η αποθήκευση ενέργειας στον μετασχηματισμό των πρώην λιγνιτικών περιοχών.

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, HELLENiQ Renewables και Principia

Στους πίνακες του ΑΔΜΗΕ καταγράφεται επίσης παρουσία της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, μέσω της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΜΑΒΕΤΕ.

Μεταξύ των έργων της περιλαμβάνεται σταθμός στην Κεντρική Μακεδονία, στην περιοχή του Επιχειρηματικού Πάρκου ΕΠΠΑΘΕ, με ισχύ συμμετοχής 30 MW και εγγυημένη χωρητικότητα 200 MWh. Επιπλέον, εμφανίζονται έργα στις θέσεις «Τσαρτσάλι» της Στερεάς Ελλάδας, ισχύος 25 MW, και «Ντορμάνι» της Κεντρικής Μακεδονίας, ισχύος 10 MW.

Παρουσία έχει και η HELLENiQ Renewables, με έργο στη Μελίτη της Δυτικής Μακεδονίας, ισχύος 25 MW και εγγυημένης χωρητικότητας 100 MWh.

Στη Θεσσαλία, η Principia Energy Services περιλαμβάνεται στους πίνακες με έργο στη θέση «Βόρειος Πλάτανος». Η ισχύς συμμετοχής ανέρχεται σε 45 MW, ενώ η εγγυημένη χωρητικότητα φτάνει τις 166 MWh.

Χ. Ρόκας και Lightsource με έργα σε διαφορετικές περιοχές

Σημαντική παρουσία καταγράφει και η Χ. Ρόκας, με έργα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και στη Στερεά Ελλάδα.

Στη Νέα Σάντα περιλαμβάνεται έργο με συνολική αιτούμενη ισχύ 80 MW και εγγυημένη χωρητικότητα 160 MWh, ενώ στη θέση «Σουμάκ Ι» καταγράφεται έργο 19 MW και 76 MWh.

Στη Στερεά Ελλάδα εμφανίζεται επίσης το έργο «Σκούρτα Ι», με ισχύ συμμετοχής 30 MW και εγγυημένη χωρητικότητα 200 MWh.

Στους πίνακες περιλαμβάνεται και η Lightsource Renewable Greece BESS 1, με έργο στη θέση «Μερώματα» της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ισχύος συμμετοχής 30 MW και εγγυημένης χωρητικότητας 99,3 MWh.

Η ίδια εταιρεία εμφανίζεται και στη Δυτική Μακεδονία, στη θέση «Σύνορα – Σκαφίδι», με έργο ισχύος 50 MW και εγγυημένης χωρητικότητας 200 MWh.

Τα μεγάλα έργα στη Βόρεια Ελλάδα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συμμετοχές εταιρειών που προωθούν έργα μεγάλης ισχύος στη Βόρεια Ελλάδα.

Στην Κεντρική Μακεδονία, η Renewable Energy Storage Kozani περιλαμβάνεται με έργο στην περιοχή του Γαλανίου, συνολικής αιτούμενης ισχύος 201,08 MW και εγγυημένης χωρητικότητας 402,16 MWh.

Στην περιοχή του Προχώματος καταγράφονται επίσης έργα ισχύος 99 MW από την εταιρεία Sun Force One και την Μποζατζίδης Μητσιόλιδου, με εγγυημένη χωρητικότητα 198 MWh το καθένα.

Στην ίδια περιοχή εμφανίζεται έργο του Κωνσταντίνου Μητσιόλιδη, επίσης ισχύος 99 MW και εγγυημένης χωρητικότητας 198 MWh.

Παράλληλα, η εταιρεία Πρόχωμα Αποθήκευση Ενέργειας περιλαμβάνεται με έργο στη θέση «Αξιός», συνολικής αιτούμενης ισχύος 100 MW και εγγυημένης χωρητικότητας 200 MWh.

Στη Δυτική Μακεδονία, η εταιρεία Ηλιακή Μεγάλη Πλαγιά εμφανίζεται με έργο ισχύος 100 MW και εγγυημένης χωρητικότητας 200 MWh, ενώ στους πίνακες καταγράφονται και έργα των Smart Storage 1 και Smart Storage 5, ισχύος 75 MW το καθένα.

Η γεωγραφική συγκέντρωση σημαντικού αριθμού έργων στη Μακεδονία συνδέεται με το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης σε περιοχές με έντονη παρουσία έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στο παιχνίδι και μικρότεροι επενδυτές

Πέρα από τους μεγάλους ενεργειακούς ομίλους, οι πίνακες αναδεικνύουν και τη δραστηριοποίηση μικρότερων εταιρειών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Αέναος Συσσωρευτές Ενεργειακή, με έργα στη Δυτική και Κεντρική Ελλάδα, η Άμπο Ενεργειακή Ελλάς, με παρουσία στη Θεσσαλία και την Ήπειρο, καθώς και η Qair Ελλάς Ενεργειακή, με έργο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Στην Κρήτη καταγράφονται, μεταξύ άλλων, έργα των Αμάλθεια Storage 1 και Αμάλθεια Storage 2, ισχύος 25 MW το καθένα, καθώς και έργα της Κονταράκης Ιωάννης & Ιάκωβος.

Αντίστοιχα, στο δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ, οι πίνακες περιλαμβάνουν μικρότερα έργα, αρκετά από τα οποία έχουν ισχύ 5 έως 10 MW. Στις πρώτες θέσεις κατάταξης εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, εταιρείες όπως οι Far BESS, Check BESS, Energy Storage και Energy Balance.

Η συμμετοχή μεγάλου αριθμού εταιρειών διαφορετικού μεγέθους καταδεικνύει ότι η αγορά αποθήκευσης δεν περιορίζεται στους παραδοσιακούς ενεργειακούς ομίλους, αλλά προσελκύει και επενδυτικά σχήματα που αναπτύσσουν εξειδικευμένα χαρτοφυλάκια μπαταριών.

Το επόμενο βήμα για τις επενδύσεις

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η κατάταξη των αιτημάτων προέκυψε από την αξιολόγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος κατανέμεται ανά ομάδα έργων και αρμόδιο διαχειριστή.

Για τα έργα του ΑΔΜΗΕ, το μεγαλύτερο περιθώριο ισχύος, ύψους 2.650 MW, προβλέπεται για την ομάδα ΕΣΜΗΕ Γ΄. Αντίστοιχα, για τα έργα του ΔΕΔΔΗΕ, το μεγαλύτερο περιθώριο, ύψους 411,7 MW, αφορά την ομάδα ΕΔΔΗΕ Α΄.

Η εξέλιξη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την προώθηση σημαντικών επενδύσεων σε συστήματα μπαταριών, τα οποία αναμένεται να αποκτήσουν αυξανόμενο ρόλο στη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.

Η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται βασικό εργαλείο για την καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, τη μείωση των περικοπών πράσινης ενέργειας και την ενίσχυση της ευελιξίας του συστήματος.

Τέλος, το επόμενο κρίσιμο στάδιο θα είναι η χορήγηση των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης και η πρόοδος των επενδυτών προς την υλοποίηση των έργων.