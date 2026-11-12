Οι πρώτες δηλώσεις Μητσοτάκη από την 9η Σύνοδο Κορυφής, που πραγματοποιείται στο Δουβλίνο.

Στην 9η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC), στο Δουβλίνο βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κατά την άφιξή του δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Είναι η 9η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Θυμάμαι ακόμα την πρώτη, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία. Δυστυχώς, τεσσεράμισι χρόνια αργότερα, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ανοιχτή σύγκρουση στην καρδιά της ευρωπαϊκής ηπείρου» σημείωσε κατά την άφιξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόσθεσε πως «λαμβάνουμε υπόψη και παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι όσον αφορά την πρόοδο που έχει σημειωθεί πρόσφατα στις συζητήσεις για τον τερματισμό αυτού του πολέμου».

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Ξεκαθάρισε ωστόσο πως «θέλω όμως να είμαι απολύτως σαφής, και πιστεύω ότι εκφράζω την άποψη όλων των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: δεν μπορεί να γίνει καμία συζήτηση για μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία και σίγουρα δεν μπορεί να γίνει καμία συζήτηση για μια μελλοντική ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αύριο θα συζητήσουμε τη μορφή αυτής της συμμετοχής».

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ακόμα πως πάντα πίστευε ότι «τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να αντιπροσωπεύονται και θα μπορούσαν να συνεπικουρούνται από ορισμένες από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάθε περίπτωση, το πρώτο βήμα θα ήταν να επικεντρωθούμε στην επίτευξη εκεχειρίας και, ως ηγέτης μιας ναυτιλιακής χώρας, με προβληματίζουν ιδιαίτερα τα τεκταινόμενα στη Μαύρη Θάλασσα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε πως έχει απευθύνει κάλεσμα «και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, για μια παγκόσμια εκεχειρία, μια παγκόσμια κατάπαυση του πυρός όσον αφορά τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων. Αυτό αποτελεί σίγουρα θέμα απόλυτης προτεραιότητας για οποιεσδήποτε συζητήσεις πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες και μήνες».

Ο πρωθυπουργός εκτός από την Ουκρανία αναφέρθηκε και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή σημειώνοντας πως αν και «βρισκόμαστε στην Ιρλανδία, αρκετά μακριά από τη χώρα μου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μια άλλη σύγκρουση που έχει προκαλέσει σημαντική οικονομική αβεβαιότητα. Εκτυλίσσεται στη Μέση Ανατολή και συνδέεται, επίσης, με το δεύτερο θέμα της συζήτησης που θα έχουμε σήμερα, την οικονομική ανθεκτικότητα».

Μιλώντας για την κοινή ανησυχία των ευρωπαϊκών χωρών δήλωσε πως «σχετικά με το πώς θα μειωθεί το κόστος της ενέργειας και πώς θα αναπτύξουμε τις δικές μας ικανότητες και θα ξεπεράσουμε εξαρτήσεις που υπονομεύουν όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά μας αλλά και τη μελλοντική μας ασφάλεια, είτε αυτό αφορά τις εισαγωγές ενέργειας και την ανάγκη της Ευρώπης να παράγει τη δική της καθαρή ενέργεια, είτε αφορά τις κρίσιμες πρώτες ύλες, τις ικανότητες στον τομέα του διαστήματος ή τις ικανότητες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για ικανότητες που η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει εντός των ορίων της ευρωπαϊκής ηπείρου.

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Περί τεχνητής νοημοσύνης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και για το θέμα της συνάντησης της Παρασκευής: την τεχνητή νοημοσύνη. «Προσβλέπω ιδιαίτερα, επίσης, στη συζήτηση που θα έχουμε αύριο όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πολύ σημαντικό ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αφιερώνει μια ειδική συζήτηση σε αυτό το θέμα. Οι ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη είναι σημαντικές, αλλά εξίσου σημαντικές είναι οι προκλήσεις και οι απειλές που ενέχει η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη αυτής της πραγματικά μετασχηματιστικής τεχνολογίας. Πιστεύω είναι σημαντικό ότι αύριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει αυτά τα ζητήματα σε μεγαλύτερο βάθος» κατέληξε.

Στην 9η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC), στο Δουβλίνο συμμετέχουν περισσότερες από 45 χώρες από όλον τον κόσμο.