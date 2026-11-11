To πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», σύμφωνα με τη Δόμνα Μιχαηλίδου, αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο.

Στο νέο Market Pass, το «Σπίτι μου 3» και την ανάγκη ενίσχυσης της περιφέρειας, αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνέντευξή της.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Mega News 104,6, αναγνώρισε ότι το αυξημένο κόστος ζωής αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τους πολίτες, από τα καύσιμα και τα τρόφιμα έως τα ενοίκια και επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η δυσκολία απόκτησης κατοικίας είναι ιδιαίτερα έντονη στις νεότερες ηλικίες. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να επισκεφθούν την πλατφόρμα stegasi.gov.gr, όπου παρουσιάζονται 47 μέτρα στεγαστικής πολιτικής καθώς και την πλατφόρμα oikogeneia.gov.gr για τα προγράμματα και τις παροχές στήριξης της οικογένειας.

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο, με διευρυμένα κριτήρια ώστε περισσότεροι πολίτες να μπορούν να αποκτήσουν κατοικία. Το ηλικιακό όριο αυξάνεται στα 55 έτη, η μέγιστη αξία του ακινήτου στα 300.000 ευρώ και το ύψος του δανείου στα 230.000 ευρώ, ενώ διευρύνονται και τα εισοδηματικά όρια.

Μιλώντας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, δήλωσε πως η επιχορήγηση είναι έως 36.000 ευρώ, τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 70% έως 95% και η δυνατότητα προκαταβολής είναι στο 60% και γίνεται σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Συνδέοντας τη στεγαστική πολιτική με την ανάγκη ενίσχυσης της περιφέρειας, η αρμόδια υπουργός Οικογένειας παρουσίασε την επέκταση του προγράμματος μετεγκατάστασης, μέσω του οποίου παρέχονται 10.000 ευρώ για όσους επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε περιοχές του ακριτικού Βορρά και της Ηπείρου.

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Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περίπου 4.000 αιτήσεις, ενώ το πρόγραμμα καλύπτει τον Έβρο, τη Δράμα, το Κιλκίς, τις Σέρρες, την Πέλλα, τη Φλώρινα, την Καστοριά, την Κοζάνη, τα Γρεβενά, τα Ιωάννινα και τη Θεσπρωτία. Εξήγησε ότι η δυνατότητα εγκατάστασης επεκτάθηκε και στις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενοτήτων, καθώς η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και καθημερινής εξυπηρέτησης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για μια οικογένεια που αποφασίζει να μετακομίσει.

Στο ίδιο πλαίσιο στήριξης των οικογενειών, η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στις αλλαγές για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, υπογραμμίζοντας ότι από φέτος οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες λαμβάνουν voucher ανεξαρτήτως εισοδήματος, ενώ για οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 37.000 ευρώ. Η αλλαγή του ηλικιακού ορίου μετάβασης των παιδιών από τους βρεφικούς στους παιδικούς σταθμούς, από τα δυόμισι στα δύο έτη, δημιουργεί επιπλέον θέσεις, ενώ για τη φροντίδα των παιδιών που μένουν εκτός βρεφονηπιακών, υπάρχουν οι «Νταντάδες της Γειτονιάς», με περισσότερους από 5.200 εγκεκριμένους επιμελητές και 8.700 εγκεκριμένες αιτήσεις οικογενειών.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασε και το νέο Market Pass, που αντικαθιστά τις διανομές τροφίμων του πρώην ΤΕΒΑ με κουπόνια για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης. Το μέτρο αφορά περίπου 190.000 πολίτες που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, με μέση μηνιαία ενίσχυση 60 ευρώ και αναδρομική πρώτη καταβολή που μπορεί να φτάσει τα 1.000 ευρώ, με στόχο να πραγματοποιηθεί έως τα Χριστούγεννα. Όπως υπογράμμισε, η αλλαγή δεν αφορά μόνο τον τρόπο παροχής της βοήθειας, αλλά και την αξιοπρέπεια των πολιτών: τέλος στις ουρές για την παραλαβή προκαθορισμένων πακέτων τροφίμων και στον στιγματισμό, με ελευθερία επιλογής των προϊόντων και των καταστημάτων από κάθε οικογένεια.

Αναφερόμενη, τέλος, στις δομές παιδική προστασίας σημείωσε τη σημασία των προδιαγραφών στελέχωσης με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, καθώς και των οικονομικών ελέγχων. Επισήμανε ότι η εποπτεία, η διαφάνεια στη διαχείριση της περιουσίας των φορέων και η λογοδοσία αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την προστασία των παιδιών και την ορθή λειτουργία των δομών.