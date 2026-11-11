Οι εκπαιδευτικοί κατεβαίνουν στους δρόμους την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στην μεγάλη απεργία που συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ για να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες στα σχολεία και αυξήσεις στους μισθούς.

«Κλείδωσε» η επόμενη απεργιακή κινητοποίηση των εκπαιδευτικών που θα φέρει αναπροσαρμογές στη λειτουργία των σχολείων. Δάσκαλοι και καθηγητές αναμένεται να συμμετάσχουν μαζικά στην 24ωρη απεργία της 25ης Νοεμβρίου υπό την ομπρέλα της ΑΔΕΔΥ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων προσανατολίζονται στην κήρυξη 24ωρης απεργίας την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου γεγονός που θα επιφέρει αλλαγές τόσο στο ωρολόγιο πρόγραμμα όσο και το Ολοήμερο και στο σχόλασμα τόσο για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας. Δάσκαλοι και καθηγητές συσπειρώνονται και προγραμματίζουν απεργία εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους σε σειρά θεμάτων που αφορούν τη σχολική καθημερινότητα, τις εργασιακές τους συνθήκες και τις πολιτικές αποφάσεις που επηρεάζουν το δημόσιο σχολείο. Η κινητοποίηση των καθηγητών και δασκάλων στοχεύει στην προστασία των δικαιωμάτων τους, αλλά και στη διασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης για τους μαθητές.

24ωρη απεργία στις 25 Νοεμβρίου: Μαζικές κινητοποιήσεις

Στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει προκηρυχθεί για τις 25 Νοεμβρίου θα υπάρχει εργαζομένων τόσο από τον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Στην απεργία συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ, καθώς και το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, η υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με κατοχύρωση δικαιωμάτων, η καθιέρωση 7ωρης εργασίας, πενθήμερης εβδομάδας και 35ωρου, καθώς και η λήψη μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Μέχρι στιγμής, απεργιακές αποφάσεις έχουν λάβει 25 Εργατικά Κέντρα και 11 Ομοσπονδίες.

Ειδικότερα:

Εργατικά Κέντρα: Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατ. Αττικής, Πάτρας, Εύβοιας, Κεφαλονιάς – Ιθάκης, Ημαθίας «Γιώργος Βουτυράς», Τρικάλων, Λάρισας, Αγρινίου, Αρτας, Β. Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Λαμίας, Θήβας, Ιωαννίνων, Παλλεσβιακό, Λευκάδας, Σάμου, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Φωκίδας, Λιβαδειάς, Κορίνθου, Σαλαμίνας.

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Ομοσπονδίες: Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Γάλακτος – Τροφίμων – Ποτών, Τύπου – Χάρτου, Λογιστών, Ειδικής Αγωγής, Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος, Φαρμάκου, Εμφιαλωμένων Ποτών, Μεταλλωρύχων, Θεάματος – Ακροάματος. Επιπλέον, εκατοντάδες είναι τα Επιχειρησιακά και Κλαδικά Συνδικάτα που παίρνουν αποφάσεις για συμμετοχή στην απεργία.

Κλειστά σχολεία την Τετάρτη 25/11 λόγω της απεργίας;

Όπως συμβαίνει σε κάθε απεργία έτσι και την Τετάρτη 25 Νοεμβρλιου θα υπάρξει αναδιαμόρφωση στη λειτουργία των σχολείων τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς θα υπάρξει ευρεία συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει οδηγία να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία ανήμερα της απεργίας της ΑΔΕΔΥ καθώς όπως τονίζεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες. Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από το ποιοι και πόσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην απεργία, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα.