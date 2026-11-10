Οι προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση οδήγησαν στην απόφαση για κλειστά σχολεία σε δύο περιοχές του Δήμου Πολυγύρου.

Με απόφαση του Δήμου Πολυγύρου θα έχουμε κλειστά σχολεία σε Ζερβοχώρια και Γαλάτιστα τις επόμενες μέρες λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος μετά από σχετική ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ για προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, αποφασίστηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στη Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων να παραμείνουν κλειστά, το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Αντίστοιχα, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στη Δημοτική Κοινότητα Γαλάτιστας, θα παραμείνουν κλειστά το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και οι Λυκειακές Τάξεις.

Η απόφαση για αναστολή της λειτουργίας των σχολείων σε Ζερβοχώρια και Γαλάτιστα πάρθηκε καθώς οι διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες και για τις δύο ημέρες κατά το διάστημα 08:00 – 15:00. Όπως σημειώνεται από πλευράς Δήμου «η απόφαση λαμβάνεται για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων, καθώς η διακοπή ρεύματος καθιστά αδύνατη την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.»

Η ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου

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