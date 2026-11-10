Παράλληλα, η Anthropic εξασφάλισε συμφωνία ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους 26 δισ. δολαρίων με τεχνολογικούς κολοσσούς, μεταξύ των οποίων οι AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia και TSMC.

Ένα ακόμη βήμα προς μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εισαγωγές στην ιστορία πραγματοποιεί η Anthropic, καθορίζοντας το εύρος τιμής της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) στα 70 έως 78 δολάρια ανά μετοχή. Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης σχεδιάζει να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στον Nasdaq στις 19 Νοεμβρίου.

Βάσει της επικαιροποιημένης αίτησης εισαγωγής που κατέθεσε στις αμερικανικές εποπτικές αρχές, η Anthropic θα διαθέσει 825 εκατομμύρια μετοχές, με τα συνολικά έσοδα της προσφοράς να μπορούν να φτάσουν τα 64,35 δισ. δολάρια. Στο ανώτατο όριο της τιμής, η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή της ενδέχεται να αγγίξει τα 1,405 τρισ. δολάρια, έναντι 965 δισ. δολαρίων στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης του Μαΐου.

Η τιμολόγηση αναμένεται στις 18 Νοεμβρίου, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόθεση της εταιρείας να διαθέσει περίπου το 20% της προσφοράς σε ιδιώτες επενδυτές, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το συνηθισμένο 5%-10%.

Παράλληλα, η Anthropic εξασφάλισε συμφωνία ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους 26 δισ. δολαρίων με τεχνολογικούς κολοσσούς, μεταξύ των οποίων οι AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia και TSMC.

Η εισαγωγή πραγματοποιείται σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικότεροι απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Το αυξανόμενο κόστος δανεισμού και οι πολιτικές αντιδράσεις στην επέκταση των κέντρων δεδομένων εντείνουν την αβεβαιότητα.

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