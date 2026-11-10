Αρχικά θα ελεγχθεί ο εξοπλισμός του Abeille Marengo και μετά θα ξεκινήσει τις έρευνες.

Απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου το ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo», προκειμένου να ξεκινήσει τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου.

Λίγο μετά τις 18:00 της Τρίτης (10/11), το ερευνητικό πλοίο της γαλλικής εταιρείας NEXANS απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου, όπου ήταν αγκυροβολημένο τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Την ίδια ώρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν τα πυρά τους κατά της κυβέρνησης και απαιτούν απαντήσεις για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία, για το έργο της πόντισης του καλωδίου.

Τα επόμενα βήματα για το Abeille Marengo

Αρχικά, το «Abeille Marengo» θα πραγματοποιήσει εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του. Στη συνέχεια, θα διεξάγει έρευνες όπως προβλέπουν οι NAVTEX τις οποίες έχουν εκδώσει η Ελλάδα και η Κύπρος, επισημαίνουν σε ανακοίνωση ο ΑΔΜΗΕ και η Great Sea Interconnector Α.Ε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Great Sea Interconnector Α.Ε. και ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνουν ότι το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από τον λιμένα του Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες δραστηριότητες ερευνών βυθού για την ανάπτυξη και πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

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Το ερευνητικό πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές».

Η στιγμή που αποπλέει το Abeille Marengo

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmro3ng4k0wh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Νότια της Κάσου θα κατευθυνθεί το Abeille Marengo

Τελικός προορισμός του «Abeille Marengo» είναι η περιοχή νότια της Κάσου. Το ερευνητικό πλοίο κατέπλευσε στο Ηράκλειο από την Ιταλία και παρέμενε σε αναμονή τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Μετά την έκδοση της NAVTEX- που προσδιορίζει τη θαλάσσια περιοχή των προγραμματισμένων εργασιών- ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του ταξιδιού του.

Το μήκους 73,2 μέτρων «Abeille Marengo», που ναυπηγήθηκε το 2009, διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό για την εκτέλεση υπεράκτιων ερευνητικών εργασιών. Για τη χαρτογράφηση του πυθμένα θα χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων πολυδεσμικοί ηχοβολιστές, συστήματα πλευρικής σάρωσης, μαγνητόμετρα και υποβρύχιες κάμερες, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.

Επίσης, προβλέπονται γεωτεχνικές δειγματοληψίες, δοκιμές διείσδυσης και γεωτρήσεις, με στόχο την αξιολόγηση των συνθηκών εγκατάστασης του καλωδίου σε περιοχές με ιδιαίτερα σύνθετη υποθαλάσσια μορφολογία.

Το «Abeille Marengo» οφείλει να ενημερώνει την Υδρογραφική Υπηρεσία, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και τη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού του Πολεμικού Ναυτικού τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών, καθώς και καθημερινά κατά τη διάρκειά τους. Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει τις ακριβείς συντεταγμένες των ερευνών, το είδος των εργασιών και τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας.

Εξάλλου, προβλέπεται ενημέρωση των κατά τόπους λιμενικών αρχών και των παραπλεόντων πλοίων, τα οποία θα πρέπει να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον ενός ναυτικού μιλίου από τα ερευνητικά σκάφη.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής αναμένεται διακριτική παρουσία πλωτών μέσων του Λιμενικού και μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο της επιτήρησης της θαλάσσιας περιοχής.