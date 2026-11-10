«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ας ενημερώσει τα κόμματα για το ζήτημα της πόντισης του καλωδίου και μετά να κάνει δημόσιες διαλέξεις περί υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων» σημειώνουν από πλευράς ΕΛΑΣ, Χάρης Τζήμητρα και Παυσανίας Παπαγεωργίου.

Επίθεση στην κυβέρνηση για τις δηλώσεις βουλευτριών της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για το έργο της πόντισης του καλωδίου εξαπολύει η ΕΛΑΣ, κάνοντας λόγο για πολιτική τοξικότητα και ζητώντας άμεσες εξηγήσεις από το Μέγαρο Μαξίμου. Αφορμή στάθηκαν οι τοποθετήσεις των βουλευτριών της ΝΔ, Θωμαΐδας Οικονόμου και Αλεξοπούλου, οι οποίες κατηγόρησαν την αντιπολίτευση ότι με τη στάση της ευνοεί τα συμφέροντα της Τουρκίας, ενώ έγινε λόγος ακόμη και για «γκριζάρισμα ζωνών στο Αιγαίο».

Όπως σημειώνουν σε δήλωσή τους ο τομεάρχης Εξωτερικών της ΕΛΑΣ, Χάρη Τζήμητρα και ο αναπληρωτής Τομεάρχης Εξωτερικών Παυσανίας Παπαγεωργίου «Όπως κάθε φορά που η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο για τα πεπραγμένα της, η «γραμμή» - όπως μας αποκαλύπτουν - είναι απλή: Οι επικριτές της κυβέρνησης είναι "μειοδότες" ή "εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Τούρκων". Όπως ακριβώς έλεγαν το 2019 παρέα με την Ακροδεξιά για τις Πρέσπες, τον Μάρτιο 2019 για την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο και στις εκλογές του 2023 για τα εξοπλιστικά, το μεταναστευτικό και τη Θράκη. Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να αποδοκιμάσει τα όσα είπαν οι δύο βουλεύτριές της, αλλά και να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα όσα είπε η κα Οικονόμου περί «γραμμής» να κατηγορείται η αντιπολίτευση ότι συντάσσεται με την Τουρκία.»

Και συνεχίζουν «ας αφήσει η κυβερνητική πλειοψηφία τα μαθήματα πατριωτισμού και τις απομιμήσεις των ανεκδιήγητων δηλώσεων Φλωρίδη και ας κοιτάξει να υπερασπιστεί τα εθνικά μας συμφέροντα, γιατί επί Μητσοτάκη μετράμε εθνικές ήττες: Ακύρωση East Med, τουρκολιβυκό μνημόνιο, F-16 και σειρά εξοπλισμών στην Τουρκία, οι βόλτες του Oruc Reis που έφτασε έξω από το Καστελόριζο και την Ρόδο, οι απειλές στην Κάσο και η «ενημέρωση» υπό απειλή στην Τουρκία για το καλώδιο.

Η χώρα χρειάζεται άμεση αλλαγή πλεύσης στα ελληνοτουρκικά: Με αξιοποίηση των συμμαχιών μας, των ευρωτουρκικών σχέσεων και την προοπτικής επιβολής ευρωπαϊκών κυρώσεων, με το να είμαστε ισχυροί επί του πεδίου όταν η Τουρκία επιχειρεί να σφετεριστεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα προβαίνοντας σε παράνομες ενέργειες, αλλά και με την επανεκκίνηση του διαλόγου με την Τουρκία για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στη Χάγη, τον οποίο κακώς διέκοψε η κυβέρνηση το 2024. Ας τα κάνει όλα αυτά η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ας ενημερώσει τα κόμματα για το ζήτημα της πόντισης του καλωδίου και μετά να κάνει δημόσιες διαλέξεις περί υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων.»