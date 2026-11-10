Σύμφωνα με τον τομεάρχη Εξωτερικών της ΕΛΑΣ, η αξιολόγηση των εξελίξεων, δεν μπορεί να περιορίζεται στο εάν μια διπλωματική ενέργεια παράγει άμεσα έννομες συνέπειες, αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το πολιτικό προηγούμενο που δημιουργεί.

Ο Χάρης Τζήμητρας ανέδειξε, μιλώντας στον Real FM, τον κίνδυνο προσπάθειας δημιουργίας πολιτικών τετελεσμένων από την Τουρκία λόγω των ανεπαρκών κυβερνητικών χειρισμών στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Ο τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης χαρακτήρισε τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία «απαράδεκτη επί της αρχής», επισημαίνοντας ότι το περιεχόμενό της δεν έχει γνωστοποιηθεί.

Όπως εξήγησε, η Άγκυρα κλιμάκωσε σταδιακά τις αξιώσεις της, περνώντας από την ενημέρωση στη γραπτή ενημέρωση και στην απαίτηση αδειοδότησης. Υπό αυτές τις συνθήκες, εκτίμησε ότι η γαλλική διακοίνωση συνιστά ουσιαστικά ικανοποίηση της τουρκικής απαίτησης, ενώ η Τουρκία παρακωλύει επί δύο χρόνια την υλοποίηση του έργου με στρατιωτικά μέσα.

Κεντρικό σημείο της παρέμβασής του ήταν η διάκριση ανάμεσα στα έννομα αποτελέσματα και στη δημιουργία πολιτικών τετελεσμένων από πλευράς Τουρκίας. Απαντώντας στην επιχειρηματολογία ότι οι άδειες έχουν δοθεί από την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία και, συνεπώς, δεν υφίσταται άλλο ζήτημα, προειδοποίησε ότι αυτές οι ενέργειες εντάσσονται σε μία ευρύτερη τουρκική στρατηγική, και εκτίμησε ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει να παράξει πολιτικά τετελεσμένα.

Επομένως, σύμφωνα με τον τομεάρχη Εξωτερικών της ΕΛΑΣ, η αξιολόγηση των εξελίξεων, δεν μπορεί να περιορίζεται στο εάν μια διπλωματική ενέργεια παράγει άμεσα έννομες συνέπειες, αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το πολιτικό προηγούμενο που δημιουργεί.

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Ο Χάρης Τζήμητρας υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να αντιμετωπίζονται οι τουρκικές κινήσεις ως μέρος μιας στρατηγικής σε βάθος χρόνου, με προσοχή στις συνέπειες που μπορούν να έχουν για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.