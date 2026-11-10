«Βλέπω μια διάκριση στον δημόσιο διάλογο, στις εκπομπές, στις εφημερίδες κτλ, της ΕΛΑΣ, η οποία δεν είναι καν κοινοβουλευτικό κόμμα», τόνισε ο Αλέκος Αυλωνίτης.

Ζήτημα για την παρουσία και την εκπροσώπηση της ΕΛΑΣ στα τηλεοπτικά πάνελ έθεσε δημοσίως, στο Action24, ο Αλέκος Αυλωνίτης, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Κώστα Ζαχαριάδη.

Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και νυν του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον δημόσιο διάλογο, με το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να αμφισβητεί τη δημοκρατικότητα μιας τέτοιας αντίληψης και να ζητά από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, να ξεκαθαρίσει εάν συμφωνεί με αυτή τη θέση.

Η αντιπαράθεση, πάντως, δεν περιορίστηκε στην τηλεοπτική εκπροσώπηση των κομμάτων, καθώς οι δύο άνδρες αντάλλαξαν αιχμές και για την αποχώρηση του Αλέκου Αυλωνίτη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη μετέπειτα ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ.

«Εσύ βγήκες βουλευτές με την ψήφο και τη δική μου γιατί έτσι βγαίνουν οι βουλευτές στα κόμματα, γιατί αν δεν ψηφίζαμε όλοι δεν θα έβγαινες. Τώρα είσαι στο ΠΑΣΟΚ», είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, τονίζοντας πως η επιλογή αυτή, όπως και η δική του να μετακινηθεί στην ΕΛΑΣ, κρίνεται. «Με διώξατε», είπε από την πλευρά του ο Αλέκος Αυλωνίτης.

Αναλυτικά ο διάλογος:

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Αλέκος Αυλωνίτης: Τα δημοσκοπικά αποτελέσματα είναι εκείνα που προσδιορίζουν τις θέσεις που καταλαμβάνουν τις θέσεις που καταλαμβάνουν ακόμα και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης; Θα πρέπει αυτό να ξεκαθαριστεί στο πολιτικό μας σύστημα, ποια θέση έχουν τα κόμματα και ειδικά αυτά που δεν είναι κοινοβουλευτικά με όλα αυτά. Δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα (σ.σ. η ΕΛΑΣ).

Κώστας Ζαχαριάδης: Άρα εσείς τι λέτε; Να μην μας φωνάζουν;

Αλέκος Αυλωνίτης: Όχι, όχι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή η κοινοβουλευτική τάξη να προσδιορίζει και τις θέσεις στον δημόσιο διάλογο.

Κώστας Ζαχαριάδης: Υπάρχει το ΕΣΡ.

Αλέκος Αυλωνίτης: Το μόνιμο που γίνεται στα κανάλια. Αυτό δεν είναι;

Κώστας Ζαχαριάδης: Βάζετε θέμα εσείς…

Αλέκος Αυλωνίτης: Αναρωτιέμαι.

Κώστας Ζαχαριάδης: Βάζετε θέμα εσείς που εκλεγήκατε με τη δική μου ψήφο.,

Αλέκος Αυλωνίτης: Μην τα λες αυτά και αρχίσουμε κανά πόλεμο τώρα.

Κώστας Ζαχαριάδης: Όχι, κανέναν πόλεμο.

Αλέκος Αυλωνίτης: Ας αφήσουμε αυτό στο επίπεδο αυτό. Είμαστε φίλοι.

Κώστας Ζαχαριάδης: Έκανε την επιλογή σου, έκανα την επιλογή μου.

Αλέκος Αυλωνίτης: Μην αναφερθούμε σε πολεμικές συρράξεις.

Κώστας Ζαχαριάδης: Όχι, όχι, καμία σχέση.

Αλέκος Αυλωνίτης: Και ποιος είναι ηθικός και ποιος ανέντιμος;

Κώστας Ζαχαριάδης: Είπα εγώ τι είναι ηθικό;

Αλέκος Αυλωνίτης: Σε βλέπω να πηγαίνεις εκεί. Να τροχίζεις τον λόγο σου.

Κώστας Ζαχαριάδης: Λέω λοιπόν, εσύ Αλέκο ήσουν υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ήμουν και εγώ.

Αλέκος Αυλωνίτης: Και με διώξατε και με διώξατε.

Κώστας Ζαχαριάδης: Και εσύ και εγώ ψηφίσαμε αυτό το κόμμα.

Αλέκος Αυλωνίτης: Και με διώξατε και το διαλύσατε.

Κώστας Ζαχαριάδης: Εσύ βγήκες βουλευτές με την ψήφο και τη δική μου γιατί έτσι βγαίνουν οι βουλευτές στα κόμματα, γιατί αν δεν ψηφίζαμε όλοι δεν θα έβγαινες. Τώρα είσαι στο ΠΑΣΟΚ.

Αλέκος Αυλωνίτης: Κάνετε λάθος σε αυτό, εσείς έχετε ρίξει μελάνι στην κοινωνία. Για αρχηγικούς λόγους. Ο βουλευτής βγαίνει και με την προσωπικότητά του.

Κώστας Ζαχαριάδης: Είπα εγώ ότι δεν βγαίνεις με την προσωπικότητά σου;

Αλέκος Αυλωνίτης: Τους διώχνετε όλους και λέτε ότι είναι γυρολόγοι και σας καλεί ο κ. Τσίπρας και σας λέει «ελάτε», προσβάλοντας την πολιτική νομιμοποίησή σας.

Κώστας Ζαχαριάδης: Ο Αλέκος Αυλωνίτης, τον οποίο σέβομαι έκανε μια επιλογή, όπως έκαναν και άλλοι, φίλοι και συναγωνιστές. Κρίνεται η επιλογή. Βάζεις ένα θέμα να μην είμαστε στα πάνελ. Και σου λέω Αλέκο, ότι όλες οι επιλογές είναι σεβαστές, εσύ έκανες αυτή που έκανες. Εάν βάζετε θέμα να μην είμαστε στα πάνελ, βάλτε το καθαρά.

Αλέκος Αυλωνίτης: Το έβαλα ως προβληματισμό.

Κώστας Ζαχαριάδης: Ως προβληματισμό.

Αλέκος Αυλωνίτης: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είσαι δίπλα μου.

Κώστας Ζαχαριάδης: Εντάξει.

Αλέκος Αυλωνίτης: Έθεσα έναν προβληματισμό. Δημοσκοπικά κατά την άποψή μου δεν καταλαμβάνεις θέση στον δημόσιο διάλογο, καταλαμβάνεις αυτή που σου αρμόζει. Αυτό λέω. Είναι κόμματα μέσα στο κοινοβούλιο που βλέπω στα ΜΜΕ να επιλέγονται σε μια άλλη θέση απ’ αυτή που δημοσκοπικά και κοινοβουλευτικά έχουν.

Κώστας Ζαχαριάδης: Εμείς είμαστε εκτός Βουλής, το επιλέξαμε αυτό. Δεν πρέπει να μετέχουμε στην τηλεόραση; Είναι δυνατόν; Είναι δημοκρατική αντίληψη; Να πει και ο κ. Τσουκαλάς αν τον εκφράζει αυτό.

Αλέκος Αυλωνίτης: Βλέπω μια διάκριση στον δημόσιο διάλογο, στις εκπομπές, στις εφημερίδες κτλ, της ΕΛΑΣ, η οποία δεν είναι καν κοινοβουλευτικό κόμμα και μάλιστα απαιτεί όσοι θα είναι μέλη της να μην είναι βουλευτές. Άμεση προσβολή στην πολιτική νομιμοποίηση των βουλευτών. Αναγκάστηκαν οι φίλοι μου να παραιτηθούν για να πάνε στο κόμμα του κ. Τσίπρα, του φίλου μου που με αυτόν εξελέγην. Είναι εχθρός του σε αυτή την αντίληψη.

Κώστας Ζαχαριάδης: Ένα κόμμα δηλαδή το οποίο δεν κατέβηκε στις προηγούμενες εκλογές θα έχει εκπροσώπηση στη Βουλή ενώ δεν έχει κατέβει. Θα πάμε σε εκλογές, ο κόσμος θα επιλέξει σε ποιο ύψος θέλει να σταθούμε και θα είμαστε στην επόμενη Βουλή.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 16:59'' του βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmrbq0tvc8g1?integrationId=40599y14juihe6ly}