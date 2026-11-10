Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 5,7% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης μόλις 2% τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Νέα ισχυρή επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο του 2026, φτάνοντας στο 5,7%, από 5% τον Σεπτέμβριο, με τις μεγάλες ανατιμήσεις στην ενέργεια, τα καύσιμα και το κόστος στέγασης να επιβαρύνουν σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ιδιαίτερα έντονες είναι οι αυξήσεις στο φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και τη βενζίνη, ενώ νέες πιέσεις καταγράφονται στα ενοίκια και σε βασικά είδη διατροφής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 5,7% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης μόλις 2% τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,7% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, ενώ ο μέσος πληθωρισμός του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2025 – Οκτωβρίου 2026 διαμορφώθηκε στο 3,9%, από 2,5% το προηγούμενο αντίστοιχο διάστημα.

Πρωταγωνιστής των ανατιμήσεων αναδεικνύεται η στέγαση, με τον σχετικό δείκτη να καταγράφει ετήσια αύξηση 15,1%. Καθοριστική είναι η επίδραση της ενέργειας, καθώς η τιμή του φυσικού αερίου εκτινάχθηκε κατά 80%, του πετρελαίου θέρμανσης κατά 37,5% και του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 17,9%.

Την ίδια στιγμή, τα ενοίκια κατοικιών αυξήθηκαν κατά 6,8%, επιτείνοντας τις πιέσεις στα νοικοκυριά.

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Αντίστοιχα ισχυρές ανατιμήσεις καταγράφονται στις μεταφορές, όπου ο ετήσιος δείκτης αυξήθηκε κατά 13,8%. Το πετρέλαιο κίνησης έγινε ακριβότερο κατά 39,4%, η βενζίνη κατά 25%, ενώ τα αεροπορικά εισιτήρια σημείωσαν αύξηση 32,9%.

Οι δύο κατηγορίες, στέγαση και μεταφορές, συνεισέφεραν συνολικά περίπου 4,15 ποσοστιαίες μονάδες στον ετήσιο πληθωρισμό, αποτελώντας τους βασικούς παράγοντες της επιτάχυνσής του.

Ακριβότερα τρόφιμα και εστίαση

Στα τρόφιμα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης διαμορφώθηκε στο 2,1%, ωστόσο σε επιμέρους προϊόντα οι ανατιμήσεις ήταν αισθητά μεγαλύτερες.

Ειδικότερα, οι τιμές στα λαχανικά αυξήθηκαν κατά 8,4%, στο μοσχάρι κατά 6,5%, στο αρνί και κατσίκι κατά 9,1% και στα αυγά κατά 4,9%.

Αντίθετα, μειώσεις καταγράφηκαν στο ελαιόλαδο κατά 8,4%, στο ρύζι κατά 5,9%, στα ζυμαρικά κατά 4,2% και στο πλήρες γάλα κατά 2,6%.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μόνο τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, τα φρούτα αυξήθηκαν κατά 11,6% και τα λαχανικά κατά 8,3%, ενισχύοντας τις πιέσεις στο καθημερινό κόστος διατροφής.

Σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν και στον κλάδο ξενοδοχείων, καφέ και εστιατορίων, με τον σχετικό δείκτη να ενισχύεται κατά 5,8%. Ειδικότερα, οι τιμές στα ξενοδοχεία αυξήθηκαν κατά 27,6%, ενώ στην εστίαση κατά 4,7%.