Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, υπογράμμισε ότι οι δύσκολες αποφάσεις της προηγούμενης δεκαετίας ενίσχυσαν τη δημοσιονομική ανθεκτικότητα της χώρας.

Την ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, τη στήριξη των νοικοκυριών και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των αμυντικών δαπανών υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Europe Today» του Euronews.

Αναφερόμενος στην άνοδο των τιμών της ενέργειας και των αποδόσεων των ομολόγων, ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι η Ευρώπη έχει εισέλθει σε μια περίοδο υψηλότερου κόστους κεφαλαίου, τονίζοντας πως «η εποχή του φθηνού χρήματος ανήκει στο παρελθόν».

Όπως εξήγησε, η μέση απόδοση των δεκαετών ομολόγων αυξήθηκε από 1,1% το 2016 σε 4% σήμερα, ενώ οι αυξημένες δημοσιονομικές, κοινωνικές και επενδυτικές ανάγκες δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην προστασία των πολιτών από την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι ο πληθωρισμός, που διαμορφώνεται στο 4% σύμφωνα με τη Eurostat, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ενεργειακή κρίση.

«Κοινός μας στόχος είναι να στηρίξουμε τους πολίτες ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις ενός ιδιαίτερα δύσκολου χειμώνα», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προσωρινών, στοχευμένων παρεμβάσεων, με προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά.

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Παράλληλα, χαρακτήρισε τις επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές ως τη βιωσιμότερη μακροπρόθεσμη απάντηση.

Αμυντικές δαπάνες

Για τις αμυντικές δαπάνες, με αφορμή τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών, τόνισε ότι δεν αρκεί η αύξηση των κονδυλίων, αλλά απαιτείται αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους.

«Πρέπει να διασφαλίζουμε ότι κάθε ευρώ αποδίδει τη μέγιστη δυνατή αξία και έχει το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», ανέφερε, ζητώντας περισσότερες κοινές προμήθειες, επενδύσεις στην έρευνα και μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών αμυντικών συστημάτων.

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, υπογράμμισε ότι οι δύσκολες αποφάσεις της προηγούμενης δεκαετίας ενίσχυσαν τη δημοσιονομική ανθεκτικότητα της χώρας.

Τέλος, σχετικά με τη διαδοχή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εκτίμησε ότι οι αποφάσεις θα πρέπει ιδανικά να ληφθούν έως τον Δεκέμβριο, επισημαίνοντας ότι αφορούν τρεις κορυφαίες θέσεις και θα ληφθούν σε επίπεδο Ευρωπαίων ηγετών, με το Eurogroup να διευκολύνει τη διαδικασία.