Το ΔΕΗ Christmas Factory ανοίγει τις πόρτες του το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, τι θα περιλαμβάνει.

Το ΔΕΗ Christmas Factory ανοίγει στην Τεχνόπολη για 13η χρονιά και, από τις 21 Νοεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου, μεταμορφώνει τη βόλτα στην αγαπημένη χριστουγεννιάτικη πόλη σε ένα ταξίδι γεμάτο παιχνίδι, ιστορίες και ανακαλύψεις.



Με τη νέα θεματική «Χριστούγεννα χωρίς σύνορα», δέκα δωρεάν διαδραστικά εργαστήρια γίνονται σταθμοί σε δέκα χώρες, ενώ η παράσταση «Τα Χριστούγεννα του νεαρού Σέρλοκ Χολμς» προσθέτει στο φετινό πρόγραμμα μια περιπέτεια μυστηρίου, χιούμορ και φιλίας.

Η αρχή γίνεται το Σάββατο 21 Νοεμβρίου το απόγευμα, όταν η χριστουγεννιάτικη πόλη ανοίγει τις πόρτες της και υποδέχεται τους πρώτους επισκέπτες με μια ξεχωριστή έκπληξη: οι πρώτοι 500 τυχεροί θα έχουν από ένα δωρεάν παιχνίδι.

Δέκα χώρες δέκα στάσεις ένα χριστουγεννιάτικο διαβατήριο

Με τη σκηνοθετική επιμέλεια του Γιώργου Σουλεϊμάν, η Φωτεινή Πολιτεία μεταμορφώνεται φέτος σε ένα χριστουγεννιάτικο ταξίδι σε όλο τον κόσμο. Με το διαβατήριό τους στο χέρι, τα παιδιά περνούν από χώρα σε χώρα, συμμετέχουν σε παιχνίδια και δημιουργικές δράσεις και συγκεντρώνουν τις σημαίες των προορισμών τους.

Κάθε στάση ανοίγει μια νέα ιστορία, με αφορμή τη φιλοξενία, την τόλμη, την αποδοχή, τη φαντασία και τη χαρά της εξερεύνησης.



Το ταξίδι ξεκινά από την Ελλάδα και «Το χαμόγελο του Άι Βασίλη», με μια υποδοχή αφιερωμένη στη φιλοξενία. Στις ΗΠΑ, το Cine Factory – Hollywood edition βάζει στο επίκεντρο την τόλμη και τους ήρωες των κινηματογραφικών ιστοριών, ενώ στην Πορτογαλία το Santa’s Boat Express δίνει στα γράμματα προς τον Άι Βασίλη τη μορφή μικρών καραβιών.

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Η Ιταλία φέρνει τη χαρά της δημιουργίας γλυκών στο «Ξωτικοπλαστείο Mama Italia» και η Ιαπωνία την τέχνη του origami στο εργαστήριο «Το Zen των Χριστουγέννων».



Η διαδρομή συνεχίζεται στη Γαλλία, στον «Παραμυθόκηπο», με το «Αλφαβητάρι του Άι Βασίλη», και στον Καναδά, όπου το Christmas Escape Room καλεί τους μικρούς εξερευνητές να λύσουν ένα μυστήριο.

Στο «Χριστουγεννιάτικο Πλανητάριο» της Ισλανδίας, το Βόρειο Σέλας γίνεται αφορμή για μια εμπειρία φωτός και κίνησης. Στην Ισπανία, η «Ξωτική Πινακοθήκη» συνδυάζει την έμπνευση από τον Πικάσο με το face painting, ενώ στην Κένυα το «Χριστουγεννιάτικο safari» οδηγεί σε συναντήσεις με τις φιγούρες των μεγάλων ζώων της σαβάνας.

Τα Χριστούγεννα του νεαρού Σέρλοκ Χολμς

Ένα πολύτιμο αστέρι εξαφανίζεται. Οι υποψίες πέφτουν στους μαθητές ενός βικτωριανού σχολείου. Και ένας νεαρός που αργότερα θα γίνει ο πιο διάσημος ντετέκτιβ στον κόσμο αναλαμβάνει την πρώτη μεγάλη του υπόθεση.



Το ΔΕΗ CHRISTMAS FACTORY παρουσιάζει την πρωτότυπη θεατρική περιπέτεια «Τα Χριστούγεννα του νεαρού Σέρλοκ Χολμς», σε κείμενο και σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Τσουμπάρη.

Η ιστορία διαδραματίζεται στο Λονδίνο, τον Δεκέμβριο του 1871. Λίγο πριν από τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της πόλης, το «Χριστουγεννιάτικο Αστέρι» της Βασίλισσας Βικτώριας, σύμβολο ενός σημαντικού φιλανθρωπικού σκοπού, χάνεται κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες.



Μαζί με τον καλόκαρδο Γουότσον, τη δυναμική Ιρένε Άντλερ, τη συνετή Μέρι Μόρσταν και τον ευφυή, αινιγματικό Τζέιμς Μοριάρτι, ο Σέρλοκ ακολουθεί τα ίχνη μιας υπόθεσης γεμάτης γρίφους, μυστικά περάσματα και ανατροπές. Μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους, που συνδυάζει το μυστήριο με το χιούμορ και τη συγκίνηση και μιλά για το θάρρος, τη φιλία και την αξία της προσφοράς.

Μια πόλη γεμάτη παραστάσεις και παιχνίδι

Σε όλη τη διάρκεια των γιορτών, η Τεχνόπολη γεμίζει με θέατρο σκιών, κουκλοθέατρο, bubble shows, ταχυδακτυλουργικά, χορωδίες και παιχνίδια με τα ξωτικά, όλα με δωρεάν συμμετοχή για τους επισκέπτες.

Ο Καραγκιόζης του Σπυρόπουλου μπλέκει σε χριστουγεννιάτικες περιπέτειες, από τον χαμένο σάκο του Άι Βασίλη μέχρι τους σκανταλιάρηδες καλικάντζαρους.

Οι Animagnet Koukles παρουσιάζουν τον «Μάλο και τον θησαυρό των Χριστουγέννων» και τα «Χριστούγεννα με τον Μεταξούλη», ενώ η ArtooPaspartoo φέρνει «Έναν σάκο γεμάτο …ευχές».



Ο Μάγος Dio ανοίγει το σεντούκι του, η La Petite Marguerite παρουσιάζει bubble shows και παρελάσεις, και η Σαπουνοφουσκόπολη οργανώνει παιχνίδια, Elf Karaoke Parties και συναντήσεις με σαπουνόφουσκες.

Ξυλοπόδαροι και μουσικές εμφανίσεις συμπληρώνουν ένα πρόγραμμα που δίνει καινούργιες αφορμές για μια ακόμη χριστουγεννιάτικη βόλτα.

Γεύσεις και δώρα στη χριστουγεννιάτικη αγορά

Ανάμεσα στις παραστάσεις και τις στάσεις στα εργαστήρια, η χριστουγεννιάτικη αγορά δίνει τον δικό της ρυθμό στη βόλτα.

Δώρα, στολίδια και μικρές ιδέες για τις γιορτές γεμίζουν τα περίπτερα, ενώ οι επιλογές για φαγητό, γλυκό και ζεστά ροφήματα προσφέρουν μια ευχάριστη στάση για όλη την παρέα. Μια συνάντηση γύρω από το τραπέζι, κάτι νόστιμο στο χέρι και χρόνος για μια ακόμη βόλτα στην πόλη των Χριστουγέννων.

Πληροφορίες



ΔΕΗ CHRISTMAS FACTORY

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

21 Νοεμβρίου 2026 – 6 Ιανουαρίου 2027

Άνοιγμα: Σάββατο 21 Νοεμβρίου, 17:00

Προσφορά έναρξης: ένα δωρεάν παιχνίδι για καθέναν από τους πρώτους 500 επισκέπτες

Περίοδος 21 Νοεμβρίου – 22 Δεκεμβρίου

Καθημερινές

Γενική είσοδος-Προσφορά 1+1 δωρεάν: 10€/ 2 άτομα



Σαββατοκύριακα

Γενική είσοδος: 10 € ανά άτομο

Οικογενειακό (4 άτομα): 36€

Γενική Είσοδος με Παγοδρόμιο 17€

Άνεργοι, Φοιτητικό: 8 €

Α.Μ.Ε.Α.(Γενική Είσοδος): 8 €

Συνοδός Α.Μ.Ε.Α.: ΔΩΡΕΑΝ

Παιδιά έως 3 ετών: ΔΩΡΕΑΝ

Θεατρική Παράσταση «Τα Χριστούγεννα του νεαρού Σέρλοκ Χολμς», δωρεάν είσοδος στο ΔΕΗ The Christmas Factory την ημέρα της παράστασης:15€, 17€



Περίοδος 23 Δεκεμβρίου – 6 Ιανουαρίου



Γενική Είσοδος: 10 € ανά άτομο

Οικογενειακό (4 άτομα) 36€

Γενική Είσοδος με απεριόριστο Παγοδρόμιο: 17€

Άνεργοι, Φοιτητικό: 8 €

Α.Μ.Ε.Α. (Γενική Είσοδος): 8€

Συνοδός Α.Μ.Ε.Α.: ΔΩΡΕΑN

Παιδιά έως 3 ετών: ΔΩΡΕΑΝ

Θεατρική Παράσταση «Τα Χριστούγεννα του νεαρού Σέρλοκ Χολμς», δωρεάν είσοδος στο ΔΕΗ The Christmas Factory την ημέρα της παράστασης:15€, 17€



ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/dei-christmas-factory-2026/