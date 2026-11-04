O Τζόνι Ντεπ γίνεται Ebenezer Scrooge για τη νέα του ταινία και το ζει στην κυριολεξία.

O Τζόνι Ντεπ αγαπάει τις μεταμορφώσεις. Κάθε ρόλος του, είτε αυτός είναι ο Τζακ Σπάροου, είτε ο Ψαλιδοχέρης, ο Τρελοκαπελάς, ο Γουίλι Γουόνκα ή ο φονικός κουρέας Σουίνι Τοντ, έχουν μεγάλο κομμάτι από την ίδια του την ψυχή. Στην πραγματικότητα, ο Ντεπ δεν υποδύεται έναν ήρωα, τον ενσαρκώνει, γίνεται ένα με αυτόν, τον κουβαλάει παντού, τον ζει ολοκληρωτικά.



Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τον πρόσφατο ρόλο του ως Ebenezer Scrooge που σηματοδοτεί τη μεγάλη και λαμπρή επιστροφή του στο Χόλιγουντ, μετά τη δικαστική περιπέτεια που είχε με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ η οποία τον κατηγορούσε για κακοποίηση, με αποτέλεσμα τα μεγάλα στούντιο να του κλείσουν την πόρτα κατάμουτρα.



Ο Τζόνι Ντεπ επέστρεψε στις μεγάλες παραγωγές, έγινε Ebenezer και φαίνεται όχι μόνο να το απολαμβάνει αλλά να το ζει στην κυριολεξία. Άλλωστε ήταν ένας ρόλος που πάντα ήθελε να κάνει.



Έτσι, το να φορέσει το κοστούμι και το μακιγιάζ του ρόλου και να πάει στο χριστουγεννιάτικο Bryant Park στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας για την επερχόμενη ταινία «Ebenezer», φαίνεται να είνα πραγματική απόλαυση για εκείνον. Πόσες φορές δεν το έχει κάνει άλλωστε ως Τζακ Σπάροου και όχι για λόγους marketing ή προώθησης, αλλά για να δώσει χαρά στον κόσμο και κυρίως στα μικρά παιδιά;

{https://www.instagram.com/p/DfSltSVPiby/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again}

Αυτή τη φορά ο Ντεπ, γίνεται γκρινιάρης, στριφνός, κατσούφης και ανάποδος, όπως δηλαδή ήταν ο διάσημος ήρωας του Ντίκενς στα «Κάλαντα των Χριστουγέννων». Του τη δίνουν τα Χριστούγεννα και όλη αυτή η χαρούμενη και γιορτινή διάθεση και το δείχνει με κάθε τρόπο: παίρνει μπισκότα από μια πιατέλα και τα πετάει στο έδαφος, επιπλήττει έναν άντρα ντυμένο Άγιο Βασίλη, γκρεμίζει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, σκάει τα μπαλόνια και χαλάει τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση και το τραγούδι μιας χορωδίας.



Δείτε τον Ebenezer του Τζόνι Ντεπ σε δράση:



{https://youtu.be/px1_7aHntDg?si=k60D_58408I_dR1h}

Η ταινία σε σκηνοθεσία Τι Γουέστ και σενάριο του Ναθάνιελ Χάλπεριν θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου.

Το καστ του Ebenezer συμπληρώνουν οι Ρούπερτ Γκριντ, Αντρέα Ράιζμπορο, Ντέιζι Ρίντλεϊ, Άρθουρ Κόντι, Τραμέλ Τίλμαν και Ίαν Μακ Κέλεν.