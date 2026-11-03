Μπορεί να είμαστε πιο κοντά από ποτέ για μια επόμενη ταινία «Πειρατές της Καραϊβικής», με πρωταγωνιστή ξανά τον Τζόνι Ντεπ ως Τζακ Σπάροου της καρδιάς μας.

Ο Τζόνι Ντεπ βλέπει μόνο έναν λόγο για να επιστρέψει στο ρόλο του Κάπτεν Τζακ Σπάροου στο μέλλον.

Μιλώντας στο Entertainment Tonight, ο διάσημος ηθοποιός απάντησε στον παραγωγό Τζέρι Μπρουκχάιμερ λέγοντας ότι είναι ανοιχτός στο να συνεργαστούν ξανά σε μια έκτη ταινία των Πειρατών της Καραϊβικής.

Όπως δήλωσε, είναι διατεθιμένος να επιστρέψει στο franchise, «αν τα πράγματα είναι ακριβώς εκεί που πρέπει, όσον αφορά το πώς θα ολοκληρωθεί η ιστορία των Πειρατών», και πρόσθεσε ότι «η μόνη συμμετοχή που πραγματικά θέλω να έχω, είναι απλώς να τους αποχαιρετήσω με τον καλύτερο τρόπο».

Ο Ντεπ στη συνέχεια διευκρίνισε ότι παραμένει πιστός στον υποψήφιο για Όσκαρ παραγωγό και θα επανενωνόταν μαζί του σε οποιοδήποτε πρότζεκτ, είτε αυτό είναι οι Πειρατές είτε κάποιο άλλο. «Θα πάω να δουλέψω με τον Μπρουκχάιμερ αύριο για οτιδήποτε» και εξήγησε «δεν έχει σημασία… αν είναι ο Τζέρι, τον εμπιστεύομαι. Έχουμε βαθιά φιλία».

Δείτε τις δηλώσεις του Τζόνι Ντεπ στην κάμερα του ΕΤ:



{https://youtu.be/isqs8NyolCE?si=1egQGdh12kNt_wu8}

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Στο παρελθόν, ο Μπρουκχάιμερ είχε πει στο Entertainment Weekly ότι ήθελε τον Ντεπ να συμμετάσχει σε μια νέα ταινία των Πειρατών της Καραϊβικής. «Αν του αρέσει ο τρόπος που είναι γραμμένο, νομίζω ότι θα το έκανε. Όλα εξαρτώνται από το τι υπάρχει στο σενάριο, όπως όλοι γνωρίζουμε».

Σε μια προηγούμενη συνέντευξη στο EW, ο Μπρουκχάιμερ αποκάλυψε ότι η επόμενη ταινία των Πειρατών είναι ένα reboot, αλλά εξακολουθεί να θέλει τον Ντεπ στο καστ. «Είναι ένα reboot, αλλά αν εξαρτιόταν από μένα, θα ήταν σε αυτό», είπε ο παραγωγός το 2024 και πρόσθεσε: «Τον αγαπώ. Είναι καλός φίλος».

Ο παραγωγός παραδέχτηκε επίσης ότι ο Τζακ Σπάροου είναι έμπνευση και δημιούργημα του ίδιου του Ντεπ. «Είναι ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης και έχει μια μοναδική εμφάνιση. Δημιούργησε τον Κάπτεν Τζακ Σπάροου. Αυτό δεν ήταν στο σενάριο, ήταν αυτός που συνδύασε λίγο Pepé Le Pew και Κιθ Ρίτσαρντς. Αυτή ήταν η έμπνευσή του για τον Τζακ Σπάροου».

Eπιπλέον, στο Deadline επιβεβαίωσε ότι, «Μιλάμε με τον Τζόνι [Ντεπ], δουλεύουμε σε ένα σενάριο, και ελπίζουμε να το ολοκληρώσουμε».

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Η τελευταία ταινία του franchise της Disney ήταν το Dead Men Tell No Tales του 2017. Στη συνέχεια, ο Ντεπ φανερά πικραμένος, ισχυρίστηκε ότι η Disney τον απέλυσε από το franchise μετά από την κατηγορία της πρώην συζύγου του, Άμπερ Χερντ για κακοποίηση. Επίσης, είπε ότι δεν θα επέστρεφε ποτέ στη σειρά κατά τη διάρκεια της δίκης, η οποία κατέληξε με το δικαστήριο να αθωώνει τον Ντεπ και να κρίνει ένοχη την Χερντ για συκοφαντική δυσφήμιση. Η Χερντ αργότερα άσκησε έφεση κατά της απόφασης, και οι πρώην σύζυγοι στη συνέχεια κατέληξαν σε συμβιβασμό.

Αυτό τον καιρό, ο Ντεπ επιστρέφει με κάθε λαμπρότητα στο Χόλιγουντ (που του είχε κλείσει την πόρτα λόγω των κατηγοριών εναντίον του), πρωταγωνιστώντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο στο Ebenezer.