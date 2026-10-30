Δείτε τη νέα μικρού μήκους ταινία τρόμου που έφτιαξε ο σκηνοθέτης του Obsession για το Halloween.

Ο Κάρι Μπάρκερ επιστρέφει στις ρίζες του στο YouTube με το Mama Bear, μια νέα μικρού μήκους ταινία τρόμου, την οποία ο σκηνοθέτης του Obsession (Εμμονή) κυκλοφόρησε την Πέμπτη, για το Halloween.

Στο πεντάλεπτο φιλμ, ο 25χρονος σκηνοθέτης επιμελείται το σενάριο, τη σκηνοθεσία και το μοντάζ και θα το δείτε ελεύθερα στο κανάλι του YouTube, That's a Bad Idea. Η ταινία ακολουθεί τον Τζον Λι Ρίτσαρντσον ως Floyd, έναν νεαρό άνδρα του οποίου ο ύπνος διακόπτεται από ανησυχητικά τηλεφωνήματα που γρήγορα μετατρέπουν την ημέρα του σε εφιάλτη. Τα πράγματα παίρνουν μια ανησυχητική τροπή όταν ο Floyd ανακαλύπτει ότι δεν είναι η μοναδική εκδοχή του εαυτού του.



Η ανατριχιαστική ατμόσφαιρα του φιλμ θυμίζει το Obsession, ιδιαίτερα σε μια σκηνή όπου μια φιγούρα παραμονεύει σε μια σκοτεινή γωνία. Η στιγμή παραπέμπει σε μια σκηνή του Obsession όπου η Nikki (Ίντι Ναβαρέτι) παρακολουθεί τον Bear (Μάικλ Τζόνστον) να κοιμάται από μια παρόμοια σκοτεινή γωνία.

Και με την χαρακτηριστική σφραγίδα του Μπάρκερ, το Mama Bear τελειώνει με μια τραγική νότα. Προσοχή ακολουθεί spoiler: Η Lacey πυροβολεί και σκοτώνει τον Floyd, πριν το σύντομο βίντεο αποκαλύψει την ύπαρξη του ανατριχιαστικού διδύμου του.

{https://youtu.be/k0YYzEXSmE0?si=g5HjKcuAxBT1tsCl}

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το Mama Bear επανενώνει επίσης τον Μπάρκερ με μέλη της δημιουργικής ομάδας του Obsession, συμπεριλαμβανομένης της σχεδιάστριας παραγωγής Βίβιαν Γκρέι και της σχεδιάστριας κοστουμιών Μπλερ Τζέιμς.

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«Το γυρίσαμε πριν από τρεις εβδομάδες· ήταν μια πολύ γρήγορη διαδικασία», δήλωσε η Τζέιμς στο THR, αμέσως μετά την κυκλοφορία του φιλμ στο YouTube.

Η κυκλοφορία σηματοδοτεί την επιστροφή στη μορφή που βοήθησε να καθιερωθεί ο Μπάρκερ ως σκηνοθέτης δημιουργώντας και δημοσιεύοντας το έργο του στο YouTube. Πριν το Obsession γίνει επιτυχία στο box office, ο 25χρονος δημιουργός είχε κυκλοφορήσει πρότζεκτ όπως τα Heavy Eyes, Enigma, Warnings, The Chair και Milk & Serial στην πλατφόρμα.

Στην πραγματικότητα, ήταν η ταινία μικρού μήκους Τhe Chair του 2023, που τράβηξε την προσοχή του παραγωγού Τζέιμς Χάρις της Tea Shop Productions, βοηθώντας να προετοιμαστεί το έδαφος για τη μετάβαση του σκηνοθέτη σε ταινίες μεγάλου μήκους.

Το Obsession κυκλοφόρησε τον Μάιο, με προϋπολογισμό μόλις 750.000 δολάρια. Γρήγορα γνώρισε τεράστια εισπρακτική επιτυχία αποφέροντας περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η ταινία επίσης προετοιμάζεται για την περίοδο των βραβείων, έχοντας κερδίσει ήδη μια υποψηφιότητα για το Βραβείο Κοινού στα Gotham.

Η επόμενη ταινία του Μπάρκερ έχει τίτλο Anything But Ghosts και πρόκειται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 7 Μαΐου 2027, από τις Blumhouse-Atomic Monster και Spooky Pictures.