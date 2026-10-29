Τα αποτελέσματα προκύπτουν από μια επιστημονική μελέτη που μετράει τους παλμούς και τον καρδιακό ρυθμό των θεατών ενώ παρακολουθούν ταινίες τρόμου.

Aν είστε λάτρεις του τρόμου και ψάχνετε μια καλή ταινία για να τρομάξετε και να μπείτε σε Halloween ατμόσφαιρα, το Science of Scare Project έχει ήδη φροντίσει για εσάς.



Τo Science of Scare Project, μας παρουσιάζει για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, τις πιο τρομακτικές (αγγλόφωνες) ταινίες όλων των εποχών, όχι στηριζόμενο σε προσωπικό γούστο και προτιμήσεις, αλλά με βάση τις επιστημονικές μετρήσεις.

Συγκεκριμένα, βρίσκει 250 εθελοντές θεατές, τους... καλωδιώνει με διάφορα καρδιοσυχνόμετρα που μετρούν τους καρδιακούς τους παλμούς και τους βάζει να παρακολουθήσουν ταινίες τρόμου.

Η επιστήμη του τρόμου

Τα αποτελέσματα προκύπτουν από ένα σύστημα γνωστό ως Scare Score, το οποίο παρακολουθεί τη δραστηριότητα της καρδιάς του κάθε θεατή, καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας και μετρά τον καρδιακό ρυθμό (παλμοί ανά λεπτό - BPM), την μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (HRV - σε χιλιοστά του δευτερολέπτου), και τον χρόνο μεταξύ κάθε παλμού. Η μέγιστη καρδιακή συχνότητα λαμβάνεται επίσης υπόψη, με το υψηλότερο σημείο να αποδεικνύεται πολύτιμος δείκτης και να οδηγεί στη συνολική κατάταξη των πιο τρομακτικών θρίλερ.

Όσον αφορά τη φετινή λίστα έχουν μπει 5 ταινίες (από τις 15) που κυκλοφόρησαν το 2026, μεταξύ των οποίων οι επιτυχημένες Obsession και Backrooms, Ωστόσο, καμία από τις δύο δεν κατάφερε να μπει στην πρώτη 20άδα. Η πιο τρομακτική ταινία του 2026 - σύμφωνα πάντα με το Science of Scare Project - είναι το Undertone που έχει ως θέμα τα παραφυσικά podcast, τερματίζοντας στην 33η θέση του Top 50.

Eπίσης, το Resident Evil που κυκλοφόρησε πρόσφατα, έσπασε το ρεκόρ των jumbscares καταγράφοντας κορύφωση καρδιακού ρυθμού 134 παλμούς/λεπτό (BPM).

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Για να έχετε μια εικόνα, ο φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός σε κατάσταση ηρεμίας για ενήλικες (γυναίκες και άνδρες) κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 60 και 100 παλμών ανά λεπτό (ο πιο φυσιολογικός είναι μεταξύ 70 και 80).

Ωστόσο, η κορυφή της λίστας του Top 50 ανήκει σταθερά (τόσα χρόνια) στην ταινία τρόμου του Σκοτ Ντέρικσον που κυκλοφόρησε το 2012 και δεν είναι άλλη από το Sinister.

Η ταινία αύξησε τον μέσο καρδιακό ρυθμό των θεατών κατά 34%, από 64 σε 86 BPM, με την πιο τρομακτική της στιγμή να φτάνει τους 131 BPM. Ο συνδυασμός ξαφνικών σοκ (jumbscares) και διαρκούς τρόμου τού χάρισε ένα Scare Score 96/100.

Για την ιστορία, το Sinister κατέκτησε για πρώτη φορά την πρώτη θέση της λίστας στην αρχική μελέτη του 2020. Το 2021, πρώτο τερμάτισε το Host, ωστόσο από το 2023 και μέχρι σήμερα, το Sinister παραμένει στην κορυφή.

{https://youtu.be/_kbQAJR9YWQ?si=Q3Elj7bd4nWlVMsM}

Αξίζει να αναφερθεί ότι για να αποτραπεί η κόπωση και το στρες που προκαλείται στους θεατές, οι προβολές πραγματοποιούνται σε διάστημα αρκετών εβδομάδων, πριν δημοσιευτούν τα αποτελέσματα τον Οκτώβριο αλλά έγκαιρα για την περίοδο του Halloween.

Τα φετινά συμπεράσματα με μια γρήγορη ματιά

Το Sinister (2012) είναι επιστημονικά η πιο τρομακτική ταινία όλων των εποχών , διατηρώντας την κορυφή για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, με σκορ τρόμου 96.

(2012) είναι , διατηρώντας την κορυφή για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, με σκορ τρόμου 96. Το Resident Evil (2026) προκάλεσε το μεγαλύτερο jumbscare που έχει καταγραφεί ποτέ (134 BPM).

(2026) προκάλεσε το που έχει καταγραφεί ποτέ (134 BPM). Το Undertone είναι η πιο τρομακτική νέα ταινία του 2026 (33=), ισοφαρίζοντας με το Skinamarink για την μεγαλύτερη αντίδραση άγχους/stress που έχει καταγραφεί ποτέ (πτώση 22% στο HRV).

είναι (33=), ισοφαρίζοντας με το Skinamarink για την μεγαλύτερη αντίδραση άγχους/stress που έχει καταγραφεί ποτέ (πτώση 22% στο HRV). Από τις 15 νέες κυκλοφορίες του 2026, μόλις πέντε κατάφεραν να μπουν στο Top 50, συμπεριλαμβανομένων των επιτυχιών Obsession και Backrooms.

Το Host εξακολουθεί να προκαλεί τους πιο γρήγορους παλμούς, με τον υψηλότερο μέσο όρο καρδιακού ρυθμού στη λίστα (88 BPM).

Ο Τζέιμς Γουάν έχει περισσότερες ταινίες (4) στο Top 50 από οποιονδήποτε άλλο σκηνοθέτη.

Ο Πάτρικ Γουίλσον παραμένει ο ηθοποιός που εμφανίζεται περισσότερο στη λίστα. Συμμετέχει σε έξι από τις 50 καλύτερες ταινίες, χάρη στα The Conjuring και Insidious.

{https://youtu.be/j6uDeBYDHu4?si=8W7zw9bLN8qoo90l}

Αυτές είναι οι 20 πιο τρομακτικές ταινίες τρόμου σύμφωνα με τη μελέτη

Sinister Host Skinamarink Insidious The Conjuring Hereditary Smile 2 Smile The Exorcism of Emily Rose Talk To Me Hell House LLC The Conjuring 2 It Follows The Dark and the Wicked The Descent Paranormal Activity The Babadook A Quiet Place 2 The Autopsy of Jane Doe Insidious 2

{https://youtu.be/mNd1gb19A-c?si=Aj-87lvhg8mQzrt2}