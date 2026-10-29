«Η κοινωνική πολιτική αφορά όλες και όλους, ενώ η πρόσβαση στην πληροφορία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους ευάλωτους πολίτες, που συχνά δυσκολεύονται περισσότερο να ενημερωθούν για τις παροχές που έχουν στη διάθεσή τους.»

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας παίρνει θέση για τα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε για την διαφημιστική καμπάνια με τις ιστορίες πολιτών που έχουν λάβει επιδόματα. Όπως σημειώνεται «η καμπάνια κόστισε μηδέν ευρώ. Ούτε η παραγωγή ούτε η προβολή της επιβάρυναν το Δημόσιο, καθώς το δημιουργικό κομμάτι της καμπάνιας υλοποιήθηκε από στελέχη του Υπουργείου με την εθελοντική συμμετοχή πολιτών που έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματά του. Η προβολή της επίσης δεν είχε κόστος, καθώς πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας με τη ΣΤΑΣΥ και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Χωρίς ηθοποιούς, χωρίς σενάρια, χωρίς αμοιβές για τους συμμετέχοντες. Μόνο πραγματικοί άνθρωποι που μοιράστηκαν την προσωπική τους εμπειρία από τις υπηρεσίες και τα προγράμματα του κοινωνικού κράτους.»

Παράλληλα αναφέρεται ότι «η ενημέρωση των πολιτών για τις δημόσιες πολιτικές αποτελεί διαχρονική υποχρέωση του κράτους, όχι προεκλογική επινόηση. Ανάλογες ενημερωτικές καμπάνιες, και μάλιστα με κόστος και παραγωγής και διανομής, έχουν πραγματοποιηθεί στο μακρινό και κοντινό παρελθόν και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται. Το Μετρό είναι μέσο καθημερινής μετακίνησης για χιλιάδες πολίτες, ανεξαρτήτως εισοδήματος ή κοινωνικής θέσης. Δεν επιλέχθηκε τυχαία ως χώρος ενημέρωσης. Η κοινωνική πολιτική αφορά όλες και όλους, ενώ η πρόσβαση στην πληροφορία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους πιο ευάλωτους πολίτες, που συχνά δυσκολεύονται περισσότερο να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες και τις παροχές που έχουν στη διάθεσή τους.»

«Τα τελευταία επτά χρόνια, είναι συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης η κοινωνική πολιτική να είναι ενεργητική, να βασίζεται σε νέες υπηρεσίες και εργαλεία που ενισχύουν την αυτονομία των πολιτών και ταυτόχρονα να διατηρεί και να ενισχύει στοχευμένα τα επιδόματα όπου υπάρχει ανάγκη. Αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία εκφράζουν οι 26 ιστορίες, από τις οποίες τρεις αφορούν επιδόματα. Πιο συγκεκριμένα, από τις έξι που προβάλλονται στο Μετρό, μόνο μία αφορά επίδομα, το Επίδομα Γέννησης. Αυτά είναι τα πραγματικά στοιχεία, απέναντι σε μια στοχευμένη και παραπλανητική προσπάθεια να παρουσιαστεί το σύνολο της κοινωνικής πολιτικής ως διανομή επιδομάτων» τονίζεται εμφατικά από το αρμόδιο Υπουργείο.

Και καταλήγει σημειώνοντας ότι «εκείνο, όμως, που ξεπερνά κάθε όριο είναι η στοχοποίηση των ανθρώπων που συμμετείχαν. Η αντιπολίτευση και τα μέσα ενημέρωσης έχουν κάθε δικαίωμα να ασκούν κριτική στην Κυβέρνηση και στο Υπουργείο, το οποίο οφείλει να απαντά στην κριτική αυτή. Δεν δικαιολογείται, όμως, να μετατρέπονται σε στόχο πολίτες επειδή μίλησαν δημόσια για τη στήριξη που έλαβαν. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας θα συνεχίσει να εργάζεται για να ασκεί αποτελεσματικά και στοχευμένα κοινωνική πολιτική και ταυτόχρονα να ενημερώνει τους πολίτες για τα προγράμματά του, χωρίς να απολογείται γι’ αυτό. Το κοινωνικό κράτος δεν είναι κρατικό μυστικό. Η ενημέρωση των πολιτών δεν είναι κυβερνητική προπαγάνδα. Και οι άνθρωποι που στηρίζει δεν είναι στόχοι πολιτικής αντιπαράθεσης.»