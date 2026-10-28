Οι εορτασμοί στην πρωτεύουσα περιλαμβάνουν σειρά επίσημων τελετών, με αποκορύφωμα τη μαθητική παρέλαση στο κέντρο της πόλης.

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς τίθενται σε εφαρμογή σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, λόγω των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο και της διεξαγωγής των μαθητικών και στρατιωτικών παρελάσεων.

Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας, απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, καθώς και περιορισμούς στην πρόσβαση σε κεντρικούς δρόμους των δύο πόλεων. Παράλληλα, τροποποιήσεις θα υπάρξουν στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς, με τον σταθμό «Σύνταγμα» του Μετρό της Αθήνας να κλείνει προσωρινά και έξι σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης να αναστέλλουν τη λειτουργία τους.

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωσή τους και σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι κλείνουν για τη μαθητική παρέλαση

Στο κέντρο της Αθήνας, οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις συνδέονται με την επίσημη Δοξολογία στον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τη μαθητική παρέλαση.

Ειδικότερα, από τις 06:00 το πρωί έως την ολοκλήρωση της Δοξολογίας, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το μήκος της οδού Μητροπόλεως, καθώς και στις κάθετες οδούς της έως την πρώτη παράλληλη.

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Από τις 09:00 το πρωί και μέχρι το τέλος της παρέλασης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στα ακόλουθα σημεία:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας: Σε όλο το μήκος της, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου): Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και της οδού Πανεπιστημίου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Λεωφόρος Συγγρού: Στο τμήμα μεταξύ των οδών Αθανασίου Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Οδός Αθανασίου Διάκου: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Οι οδηγοί που σχεδιάζουν να κινηθούν στο κέντρο της πρωτεύουσας καλούνται να λάβουν υπόψη τις παραπάνω παρεμβάσεις και να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις.

Μετρό και Τραμ στην Αθήνα: Τι αλλάζει στα δρομολόγια

Αλλαγές θα υπάρξουν και στη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς, προκειμένου να διευκολυνθεί η διεξαγωγή των εορταστικών εκδηλώσεων.

Ο σταθμός «Σύνταγμα» του Μετρό θα κλείσει προσωρινά στις 08:00 το πρωί. Κατά τη διάρκεια του περιορισμού, οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών στο συγκεκριμένο σημείο.

Τροποποιήσεις προβλέπονται και στις γραμμές 6 και 7 του Τραμ:

Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα»: Από τις 08:00, προσωρινός τερματικός σταθμός θα είναι η στάση «Φιξ».

Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά»: Από τις 09:00, τα δρομολόγια θα έχουν προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ».

Η επαναφορά των δρομολογίων και η αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των μέσων αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.

28η Οκτωβρίου: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στην Αθήνα

Οι εορτασμοί στην πρωτεύουσα περιλαμβάνουν σειρά επίσημων τελετών, με αποκορύφωμα τη μαθητική παρέλαση στο κέντρο της πόλης.

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

06:47: Χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και εωθινός από τις μουσικές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

08:00: Επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

10:00: Επίσημη Δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερωνύμου Β΄.

10:40: Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από εκπροσώπους των αρμόδιων αρχών.

11:00: Έναρξη της μαθητικής παρέλασης μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών, προσκόπων, οδηγών και ατόμων με αναπηρία. Παρούσα στις εκδηλώσεις θα είναι η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Θεσσαλονίκη: Σε ποιους δρόμους απαγορεύονται στάση και στάθμευση

Στη Θεσσαλονίκη, το επίκεντρο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων βρίσκεται στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και στις γύρω οδούς, όπου θα πραγματοποιηθεί η στρατιωτική παρέλαση, με προγραμματισμένη ώρα έναρξης τις 11:00.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, από τις 03:00 τα ξημερώματα έως την ολοκλήρωση της παρέλασης απαγορεύονται η στάση και η στάθμευση στα ακόλουθα σημεία:

Στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, σε όλο το μήκος που αφορά τις εκδηλώσεις.

Στην οδό Γρηγορίου Παπανδρέου, από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Μητροπολίτου Κυδωνιών.

Σε όλο το μήκος της οδού 30ής Οκτωβρίου.

Στην οδό Παύλου Μελά, από την πλατεία Λευκού Πύργου έως την οδό Τσιμισκή.

Στην οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου, από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη λεωφόρο Στρατού.

Στην οδό Αγίας Τριάδος, από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Βασιλέως Γεωργίου. Στο συγκεκριμένο τμήμα, η απαγόρευση θα ισχύσει έως τις 15:00.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους ιδιοκτήτες οχημάτων να μεριμνήσουν για την έγκαιρη απομάκρυνσή τους από τους δρόμους όπου ισχύουν οι περιορισμοί, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την εφαρμογή των μέτρων.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν στη Θεσσαλονίκη

Πέρα από τις απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, θα ισχύσουν και εκτεταμένες διακοπές κυκλοφορίας, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της στρατιωτικής παρέλασης.

Από τις 05:00 το πρωί έως το τέλος της παρέλασης, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην οδό Γρηγορίου Παπανδρέου, στο τμήμα από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Μητροπολίτου Κυδωνιών, καθώς και σε όλο το μήκος της οδού 30ής Οκτωβρίου.

Από τις 07:00 το πρωί, θα τεθούν σταδιακά σε εφαρμογή πρόσθετες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε δρόμους που οδηγούν στην περιοχή της παρέλασης.

Οι ρυθμίσεις θα αφορούν τα ακόλουθα σημεία:

Τις οδούς Μ. Μπότσαρη, Καραϊσκάκη, Καλλιδοπούλου, 25ης Μαρτίου, Π. Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή και 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματα μεταξύ της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας και της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Την οδό Στρατηγού Κακαβού.

Την οδό Παύλου Μελά, από την πλατεία Λευκού Πύργου έως την οδό Τσιμισκή.

Την οδό Σουλιώτη, από την Καλλιδοπούλου έως την οδό Στρατηγού Κακαβού.

Την οδό Εθνικής Αμύνης, από την οδό Τσιμισκή έως τη λεωφόρο Νίκης.

Η Τροχαία επισημαίνει ότι, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, ενδέχεται να εφαρμοστούν πρόσθετες διακοπές κυκλοφορίας και σε παρακείμενους δρόμους. Για τον λόγο αυτό, οι οδηγοί θα πρέπει να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και να ενημερώνονται για τυχόν έκτακτες αλλαγές.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν προσωρινά

Περιορισμοί θα ισχύσουν και στο Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς, με απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία έξι σταθμών από τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας THEMA, οι σταθμοί που θα παραμείνουν κλειστοί είναι οι εξής:

Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός

Δημοκρατίας

Βενιζέλου

Αγίας Σοφίας

Σιντριβάνι

Πανεπιστήμιο

Η λειτουργία του δικτύου θα αποκατασταθεί όταν αρθεί η σχετική απαγόρευση από τις αστυνομικές αρχές.

Παράλληλα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν και τα δρομολόγια λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούν το κέντρο και την ευρύτερη περιοχή διεξαγωγής της παρέλασης. Ως εκ τούτου, οι επιβάτες καλό είναι να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους και να εξετάσουν εναλλακτικές διαδρομές.

Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση υπαίθριων συναθροίσεων στο κέντρο

Στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί για την ημέρα της εθνικής επετείου, αποφασίστηκε επίσης η απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων σε συγκεκριμένη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση του διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης προβλέπει ότι η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 09:00 έως τις 21:00 την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Η περιοχή που καλύπτεται από το μέτρο οριοθετείται από τις οδούς Λεωφόρου Νίκης, Εθνικής Αμύνης, Αγίου Δημητρίου, Στέλιου Δραγουμάνου, Γρηγορίου Κολωνιάρη, Αγίων Πάντων, Γιαννιτσών, Ι. Κωλέττη, 26ης Οκτωβρίου, Καρατάσου και Ναυάρχου Κουντουριώτου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η απόφαση βασίστηκε στην εκτίμηση για πιθανό σοβαρό κίνδυνο στη δημόσια ασφάλεια, αλλά και για ενδεχόμενη διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής της πόλης. Στην αιτιολόγηση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιθανά προβλήματα στην κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, καθώς και στη λειτουργία υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Οι εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου συνοδεύονται από σημαντικές παρεμβάσεις στην κυκλοφορία και στις δημόσιες συγκοινωνίες, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου θα πραγματοποιηθούν οι παρελάσεις.

Οι πολίτες που πρόκειται να μετακινηθούν στο κέντρο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις διαδρομές τους, να αποφύγουν, όπου είναι δυνατόν, τις περιοχές των εκδηλώσεων και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από όσους χρησιμοποιούν το Μετρό και το Τραμ, καθώς οι προσωρινές αλλαγές στη λειτουργία τους ενδέχεται να επηρεάσουν τον συνήθη χρόνο μετακίνησης. Η έγκαιρη ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα διαθέσιμα δρομολόγια μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της ταλαιπωρίας κατά τη διάρκεια των εορτασμών.