Η πρόγνωση Μαρουσάκη για σήμερα αλλά και την 28η Οκτωβρίου. Με τι καιρό θα γίνουν οι παρελάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Και σήμερα θα είναι μία δύσκολη ημέρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Θα έχουμε έναν βαρύ καιρό κυρίως προς τα ανατολικά και νότια. Οι επόμενες δύο ημέρες χωρίζονται σε δύο φάσεις.

Η μία φάση θα εξελιχθεί από σήμερα το πρωί μέχρι περίπου και το μεσημέρι με βροχές, καταιγίδες κυρίως προς τα ανατολικά και νότια, για να αρχίσει βαθμιαία ο καιρός να βελτιώνεται. Και η δεύτερη φάση του νέου κύματος κακοκαιρίας θα εξελιχθεί αύριο πάλι όμως στις ίδιες γεωγραφικές εκτάσεις.

Από τη μία πλευρά στην ανατολική και νότια Ελλάδα, η κακοκαιρία θα δείξει το σκληρό της πρόσωπο, με ισχυρές βροχές, δυνατούς ανέμους, καταιγίδες πάνω από θαλάσσιες εκτάσεις.

Στο υπόλοιπο μισό της χώρας ο καιρός θα είναι ηπιότερες και μεγαλύτερα διαστήματα ηρεμίας, σε ότι αφορά τα καιρικά φαινόμενα.

Σήμερα Τρίτη αλλά και αύριο Τετάρτη, διακρίνουμε τρεις κύκλους, σε ότι αφορά τα καιρικά φαινόμενα.

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Στον πρώτο κύκλο περιλαμβάνονται περιοχές οι οποίες βρίσκονται στο δυτικό - βορειοδυτικό Αιγαίο, όπου θα δούμε βροχές και καταιγίδες μέχρι και περίπου νωρίς το μεσημέρι. Στη συνέχεια θα βελτιωθεί ο καιρός μέχρι να μας τα ξαναχαλάσει μέσα στη νύχτα και αύριο.

Σε ότι αφορά το δεύτερο κύκλο που θα είναι και ο πιο επικίνδυνος, αυτός περιλαμβάνει τμήματα του ανατολικού - νοτιοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Εκεί περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, καθώς θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι θα βελτιωθεί ο καιρός προς το βράδυ για να ξαναχαλάσει ο καιρός αύριο τις πρωινές ώρες και στη συνέχεια.

Στον τρίτο κύκλο τα φαινόμενα θα έχουμε μικρότερη ένταση και διάρκεια και περιλαμβάνονται τμήματα των Κυκλάδων, της Πελοποννήσου, όπως επίσης και τμήματα της Κρήτης, όπου θα δούμε βροχές και καταιγίδες, μικρότερης έντασης.

Σε ότι αφορά τις μαθητικές παρελάσεις αύριο, για τμήματα της χώρας μας που βρίσκονται περίπου από το ύψος της Χαλκιδικής και πιο νότια αλλά και από το ύψος της οροσειράς της Πίνδου και πιο ανατολικά, εκεί περιμένουμε αύριο αρκετές βροχές και καταιγίδες.

Δυτικότερα και πιο βόρεια ο καιρός θα είναι πιο ήπιος και αν βγουν κάποιες βροχές αυτές θα είναι χαμηλής έντασης και μικρής διάρκειας. Επομένως και η στρατιωτική παρέλαση αύριο στη Θεσσαλονίκη, αν και εμφανίζει κάποιες πιθανότητες να γίνει με κάποιες τοπικές βροχές, θα είναι μικρής έντασης και χαμηλής διάρκειας. Οι βροχές θα βγουν κυρίως το πρωί, οπότε η στρατιωτική παρέλαση μπορεί να διεξαχθεί ομαλά.

Πού θα βρέξει σήμερα

Τα φαινόμενα θα τείνουν να υποχωρήσουν προς τα ανατολικά και βόρεια και θα ενταθούν ξανά από το βράδυ και από τα βόρεια προς τα νότια.

Η ανατολική και νότια Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Αττικοβοιωτία, η ανατολική Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και η Κρήτη, θα βρεθούν κάτω από την επίδραση βροχών και καταιγίδων τόσο σήμερα όσο και αύριο.

Στα υπόλοιπα τμήματα ο καιρός θα είναι καλύτερος με διαστήματα με ηλιοφάνεια και αν βγουν κάποιες βροχές θα είναι μικρής έντασης και διάρκειας προς τη βόρεια Ελλάδα.

Οι άνεμοι στρέφονται σε βόρειους, ενισχύονται πρόσκαιρα έως και 8 μποφόρ (βόρειο Ιόνιο και Αιγαίο) και θα μας συντροφεύουν και αύριο. Παράλληλα θα υποχωρήσει και η θερμοκρασία, με το κρύο να είναι έντονο ακόμη και τις μεσημβρινές ώρες, με έμφαση την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στις περισσότερες περιοχές ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει και σε λίγα χιόνια, σε ψηλά βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Ο καιρός πλέον αποκτά μια πιο χειμωνιάτικη υφή με το κρύο να είναι αισθητό τη νύχτα αλλά και νωρίς το πρωί.

Στην Αττική, θα κυριαρχήσουν νεφώσεις και μέχρι και το μεσημεράκι θα δούμε και λίγες βροχές, στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Κοντά στο απόγευμα περιμένουμε υποχώρηση των καιρικών φαινομένων και από το βράδυ θα ξεκινήσουν και πάλι βροχές που αύριο θα αφορούν ολόκληρο το νομό και τη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας θα την περάσουμε με βροχές. Οι άνεμοι έως και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως και 17-18 βαθμούς σήμερα. Η αίσθηση του κρύου θα είναι πιο έντονη, δηλαδή τους 18 βαθμούς μπορεί να τους αισθανόμαστε και 14 με 16 βαθμούς Κελσίου και με έμφαση τα ανατολικά και βόρεια τμήματα.

Στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε συννεφιές και δεν αποκλείεται να βγουν λίγες βροχοπτώσεις αλλά και ανοίγματα του καιρού. Περιμένουμε ένα κύμα βροχοπτώσεων να εξελιχθεί μέσα στη νύχτα και μέχρι και αύριο το πρωί, γι'αυτό και υπάρχει κάποια πιθανότητα η παρέλαση στην έναρξή της κάποια φαινόμενα, αν και αυτό το κύμα τις πρωινές ώρες θα έχει ολοκληρώσει τη δράση του. Οι άνεμοι θα πνέουν με πολύ ισχυρές εντάσεις και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι έως και 16 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση της ψύχρας θα είναι πιο έντονη.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη η χώρα θα είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα. Τα ανατολικά και νότια θα βρίσκονται κάτω από την επίδραση αυτού του βαρομετρικού χαμηλού με βροχές και καταιγίδες. Δυτικότερα και βορειότερα αναμένουμε καλύτερες καιρικές συνθήκες, με διαστήματα ηλιοφάνειας.

Αυτή η κακοκαιρία θα ολοκληρώσει τη δράση της την Πέμπτη, η οποία θα είναι μία ημέρα, όπου θα ξεκινήσουμε πάλι με βροχές και καταιγίδες κυρίως προς τα ανατολικά και νότια, βαθμιαία όμως το μεσημέρι τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν βελτίωση, θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Η Παρασκευή θα είναι μία πιο ήπια ημέρα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει οτι οι βροχές θα σταματήσουν τελείως. Επομένως η αστάθεια θα μας συνοδεύει τόσο την Παρασκευή όσο και το Σαββατοκύριακο, σαφώς όμως με χαμηλότερης έντασης και διάρκειας φαινόμενα.

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