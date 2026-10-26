Ο τελευταίος αποχαιρετισμός θα δοθεί την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, στις 16:00, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Λίλιαν Παπακώστα. Είδηση που έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης της ΕΣΗΕΑ.

Η Λίλιαν Παπακώστα γεννήθηκε το 1963 στο Βόλο, ενώ, μετά τις γυμνασιακές της σπουδές φοίτησε στα Τ.Ε.Ι. της Αθήνας. Τη δημοσιογραφική της διαδρομή ξεκίνησε πολύ νωρίς, το 1982, στην εφημ. «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» ενώ το 1983 πηγαίνει στην εφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ». Από το 1984 εργάζεται ως συντάκτης ύλης στην εφημ. «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», έως και το κλείσιμό της το 2010.

Όπως αναφέρει η ΕΣΗΕΑ σε ανακοίνωσή της «Η Λίλιαν Παπακώστα υπήρξε μια συνεργάσιμη, υπεύθυνη και ευσυνείδητη συνάδελφος που δυστυχώς έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως συλλυπείται τους οικείους της και την αποχαιρετά με λύπη.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη συνάδελφο θα δοθεί την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, στις 16:00, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας».