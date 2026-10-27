'Αστατος ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου. Υπό βροχή αναμένεται να πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα, σύμφωνα με την πρόγνωση Αρνιακού.

Με βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, θα γίνουν οι παρελάσεις για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action24, Τάσο Αρνιακό.

Πιο συγκεκριμένα, στην Αθήνα, αύριο ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, θα βρέχει μέχρι τις 10 - 11 ώρα και από εκεί και πέρα όσο περνάει η ημέρα ο καιρός θα βελτιώνεται.

Στη Θεσσαλονίκη θα γίνουν κανονικά οι παρελάσεις καθώς οι βροχές θα εκδηλωθούν μέχρι τις 6-7 ώρα το πρωί.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στις Σποράδες, την Εύβοια, στα Δωδεκάνησα, τα φαινόμενα όμως θα είναι έντονα και ίσως να μην γίνουν παρελάσεις.

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός βελτιώνεται σήμερα, οι βροχές και οι καταιγίδες προχωράνε ανατολικότερα και αυτή τη στιγμή βρέχει, ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά βορείου Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

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Από το μεσημέρι και μετά σήμερα, ενώ ο καιρός θα βελτιωθεί, από τα νότια έρχεται νέα κακοκαιρία, το απόγευμα και το βράδυ, η οποία θα μας επηρεάσει μέσα στη νύχτα και αύριο το πρωί νωρίς.

Οι βροχές θα ξεκινήσουν από την Πελοπόννησο και σιγά σιγά θα ανέβουν προς τα πάνω και θα αγκαλιάσουν πάλι την ίδια περιοχή. Ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Σποράδες και Αττική.

Οι άνεμοι από νοτιάδες γίνονται βοριάδες, στα 6 με 7 μποφόρ και δεν αποκλείεται να δούμε και κανένα 8άρι. Η αλλαγή αυτή θα έχει σαν συνέπεια να πέσει η θερμοκρασία από αύριο και θα έχουμε και χιόνια στα βουνά της κεντρικής και νότιας χώρας.

Η θερμοκρασία θα φθάσει αύριο τους 19 -22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, περιμένουμε σήμερα λίγες βροχές και ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται. Η θερμοκρασία έως και 19 βαθμούς Κελσίου και τα μποφόρ 4-6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη, καλύτερες οι καιρικές συνθήκες με λίγες βροχές προς την πλευρά της Χαλκιδικής. Έως 17 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος, ενώ αύριο θα έχει αέρα καθώς οι άνεμοι θα πνέουν έως και 7 μποφόρ.

Από την Πέμπτη θα αρχίσει να βελτιώνεται ο καιρός, αλλά θα έχει κρύο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

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