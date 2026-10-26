Ο Λούλα έκανε την ανατροπή και η Αριστερά νίκησε την ακροδεξιά, ενώ η Σερβία πανηγυρίζει τον θρίαμβο της«Φοιτητικής Λίστας» στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου.

Δύο μεγάλες ανατροπές έβγαλαν οι εκλογές την Κυριακή στη Βραζιλία και στη Σερβία. Ο Λούλα έκανε την ανατροπή και η Αριστερά νίκησε την ακροδεξιά, ενώ η Σερβία πανηγυρίζει τον θρίαμβο της«Φοιτητικής Λίστας» στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου.

Οι πολίτες της Βραζιλίας ψήφισαν για να «εγγυηθούν τη δημοκρατία», δήλωσε την Κυριακή ο κεντροαριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, μετά την επικράτησή του στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών απέναντι στον συντηρητικό γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου.

Στην πρώτη του τοποθέτηση μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Λούλα τόνισε ότι οι Βραζιλιάνοι προσήλθαν στις κάλπες επειδή πείστηκαν για τη σημασία της ψήφου στην προάσπιση της δημοκρατίας.

«Πήγαν να ψηφίσουν επειδή καταφέραμε να τους πείσουμε ότι η ψήφος ήταν πολύ σημαντική για να εγγυηθούν τη δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι ψηφοφόροι νίκησαν και την «ανάμιξη» των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, προαναγγέλλοντας ότι θα προωθήσει τη ρύθμιση της λειτουργίας τους.

Ο Μπολσονάρου ζητά την ακύρωση των εκλογών

Από την πλευρά του, ο ακροδεξιός υποψήφιος Φλάβιο Μπολσονάρου δήλωσε ότι θα απαιτήσει την ακύρωση της εκλογικής διαδικασίας, μετά την ήττα του από τον Λούλα.

«Είναι αδύνατο να αναγνωρίσουμε τις εκλογές», ανέφερε στην Μπραζίλια, υποστηρίζοντας ότι «πολλά πράγματα μένουν να ξεκαθαρίσουν» μετά τη δικαστική διαμάχη που οδήγησε σε δίωρη παράταση της ψηφοφορίας.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, εξασφάλισε την Κυριακή μια ιστορική τέταρτη προεδρική θητεία, επικρατώντας στον δεύτερο γύρο των εκλογών του Φλάβιο Μπολσονάρο, γιου του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, ο αριστερός ηγέτης συγκέντρωσε το 51,7% των ψήφων, έναντι 48,2% του δεξιού αντιπάλου του. Η νίκη του ανατρέπει τις προβλέψεις που τον ήθελαν να αντιμετωπίζει δυσκολίες και ανακόπτει την πορεία ενίσχυσης της δεξιάς στη Λατινική Αμερική.

Ο Λούλα, μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες της αριστεράς διεθνώς και κυρίαρχη μορφή της πολιτικής ζωής της Βραζιλίας τις τελευταίες δεκαετίες, επικράτησε παρά τη δυσαρέσκεια που είχε προκαλέσει σε μερίδα των ψηφοφόρων η κυβέρνησή του, εξαιτίας παλαιότερων σκανδάλων διαφθοράς και της αύξησης του κόστους ζωής.

Η Σερβία πανηγυρίζει τον θρίαμβο της«Φοιτητικής Λίστας»

Η Σερβία πανηγυρίζει τον θρίαμβο της«Φοιτητικής Λίστας» στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η εταιρεία IPSOS και αντιπροσωπεύουν το 96% των ψηφοδελτίων, ο συνδυασμός «Φοιτητική Λίστα-Οι φοιτητές νικούν!» έλαβε το 52,9% των ψήφων και καταλαμβάνει τις 140 έδρες από τις 250 που συνθέτουν το κοινοβούλιο. Ο συνασπισμός «Ενωμένη Σερβία- Αλεξάνταρ Βούτσιτς έλαβε 38,8% και 104 έδρες. Τις υπόλοιπες έδρες μοιράζονται τα μειονοτικά κόμματα (3 έδρες οι Ούγγροι, 2 έδρες οι Μουσουλμάνοι και 2 έδρες οι Αλβανοί). Κανένα άλλο κόμμα δεν κατάφερε να ξεπεράσει το όριο του 3% που απαιτείται για την είσοδο στη βουλή. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα Σερβίας που ίδρυσε ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς για πρώτη φορά στην ιστορία του δεν θα εκπροσωπηθεί στο κοινοβούλιο.