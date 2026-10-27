Έντονα καιρικά φαινόμενα μέχρι και την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα (26-10-2026) με α.α 8/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν τουλάχιστον έως και την Τετάρτη (28-10-2026).

Πιο συγκεκριμένα: Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (27-10-2026)

Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Τετάρτη (28-10-2026)

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