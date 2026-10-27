Η απόφαση αφορά τις Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ), δηλαδή οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις τους που υλοποιούν προγράμματα για τη στήριξη της ελαιοκαλλιέργειας, στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Νέους ελέγχους στα ελαιοκομικά προγράμματα φέρνει απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τις πληρωμές που εκκρεμούν, καθώς ακόμη και προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί θα πρέπει να περάσουν ξανά από έλεγχο πριν καταβληθούν τα χρήματα στους δικαιούχους.

Η απόφαση αφορά τις Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ), δηλαδή οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις τους που υλοποιούν προγράμματα για τη στήριξη της ελαιοκαλλιέργειας, στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Επανέλεγχος πριν από τις πληρωμές

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, όλα τα ήδη εγκεκριμένα προγράμματα για τα οποία εκκρεμεί πληρωμή θα επανεξεταστούν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ελέγξουν αν οι οργανώσεις πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στα προγράμματα και αν είχαν καταθέσει σωστά και πλήρη δικαιολογητικά.

Εφόσον δεν εντοπιστούν προβλήματα, οι φάκελοι θα επιστρέφουν στην ΑΑΔΕ για να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής. Αν όμως διαπιστωθούν ελλείψεις ή παρατυπίες, θα ακολουθεί νέα διοικητική διαδικασία, με τους δικαιούχους να έχουν τη δυνατότητα προσφυγής. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μια παλαιότερη έγκριση δεν εξασφαλίζει αυτόματα την πληρωμή, καθώς θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί ο επανέλεγχος.

Μια ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναλαμβάνει τον έλεγχο των αιτημάτων πληρωμής, την εκκαθάριση των δαπανών και την ανάκτηση χρημάτων που ενδεχομένως καταβλήθηκαν χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις. Στη διαδικασία θα συμμετέχουν και οι τοπικές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), οι οποίες θα μπορούν να πραγματοποιούν ελέγχους στα προγράμματα.

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Προθεσμίες και ποσά προκαταβολών

Η απόφαση καθορίζει επίσης τις προθεσμίες για τις προκαταβολές. Οι εγκεκριμένες οργανώσεις μπορούν να ζητούν προκαταβολή έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, με την πληρωμή να προβλέπεται μέχρι τις 31 Μαρτίου. Το ποσό μπορεί να φτάνει έως το 80% της προβλεπόμενης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τις σχετικές δράσεις, αρκεί να κατατεθεί η απαιτούμενη εγγύηση. Για το πρώτο έτος εφαρμογής ενός προγράμματος προβλέπεται ειδική δυνατότητα προκαταβολής έως τις 15 Οκτωβρίου.

Για τις οργανώσεις της ζώνης Α, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κυμαίνεται από 500.000 έως 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ για τη ζώνη Β από 150.000 έως 2,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται ότι συγκεκριμένο μέρος των χρημάτων πρέπει να κατευθύνεται σε δράσεις όπως η βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου, η εξοικονόμηση νερού και ενέργειας και ο εκσυγχρονισμός της παραγωγής. Οι οργανώσεις θα μπορούν να προσαρμόζουν τις δαπάνες τους από χρονιά σε χρονιά, αρκεί να τηρούν τα προβλεπόμενα ποσοστά στο τέλος της τετραετίας.