Ακόμα και για μηδενική παραγωγή ή αν δεν μαζεύουν ελιές, οι ιδιοκτήτες πρέπει να δηλώσουν τα δέντρα τους.

Με πρόστιμα που φτάνουν έως και 5.000 ευρώ κινδυνεύουν χιλιάδες Έλληνες ιδιοκτήτες ελαιόδεντρων, ακόμα και αν δεν παράγουν λάδι ή δεν μαζεύουν ελιές, σύμφωνα με νέα ρύθμιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 77979/2025 εισάγει τον έλεγχο των ελαιόδεντρων σε όλη τη χώρα μέσω ψηφιοποίησης της παραγωγής. Η μη συμμόρφωση θα επισύρει αυστηρά πρόστιμα.

Οι βασικές υποχρεώσεις των παραγωγών

Υποβολή δήλωσης Ε3: Αφορά όσους αποκτούν αγροτικό εισόδημα.

Παράλειψη ή εκπρόθεσμη δήλωση: πρόστιμο έως 100€.

Υποβολή δήλωσης συγκομιδής στο Ελαιοκομικό Μητρώο:

Υποχρεωτική για όσους έχουν πάνω από 20 ελαιόδεντρα.

Δήλωση απαιτείται ακόμη και για μηδενική παραγωγή, από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου της επόμενης χρονιάς.

Απαραίτητα στοιχεία: ΑΦΜ, ποικιλία ελιάς, κωδικός ελαιοτεμαχίου κ.ά.

Πρόστιμα:

21–50 δέντρα: 100€

51–100 δέντρα: 500€

101–500 δέντρα: 1.000€

501–1.000 δέντρα: 3.000€

Πάνω από 1.001 δέντρα: 5.000€

Δήλωση στον ΕΦΚΑ για συνταξιούχους με αγροτικό εισόδημα:

Παράλειψη ή εκπρόθεσμη δήλωση επισύρει την περικοπή έως 12 μηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Ψηφιακό δελτίο αποστολής – νέες δυσκολίες για παραγωγούς

Ο πρόεδρος των Μικρών Συνεταιρισμών ΕΘΕΑΣ, Μύρων Χιλετζάκης, μιλώντας στο Mega, αναφέρθηκε στο νέο ψηφιακό δελτίο αποστολής: «Από 1η Νοεμβρίου όλοι οι παραγωγοί που είναι στο κανονικό καθεστώς και μπορούν να εκδώσουν τιμολόγια θα πρέπει να συνοδεύουν όλα τα αγροτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του ελαιόκαρπου, με ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής από το χωράφι προς το λιοτρίβι. Αυτό μας δυσκολεύει, γιατί πολλοί παραγωγοί δεν έχουν την κατάλληλη γνώση ή πρόσβαση στο ίντερνετ».

«Στον αέρα οι διαγωνισμοί γτα φυτοπροστατευτικά»

Οι διαγωνισμοί για προμήθεια φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Κρήτη κινδυνεύουν να παραμείνουν «στον αέρα». Το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε παρατυπίες και δεν έχει εγκρίνει τη χορήγηση των προϊόντων για τη δακοκτονία του 2025.

«Υπάρχει πρόβλημα με την προμήθεια φυτοφαρμάκων για την Κρήτη. Λόγω των ευρημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα φάρμακα δεν χορηγούνται», τόνισε ο κ. Χιλετζάκης.