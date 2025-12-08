Ο νέος ΕΝΦΙΑ θα είναι υπέρ των Δήμων.

Σε ένα νέο «ΕΝΦΙΑ υπέρ των Δήμων» φαίνεται να εξελίσσεται το προτεινόμενο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ), το οποίο εισάγεται μέσω του σχεδίου για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης που έχει συντάξει το υπουργείο Εσωτερικών και ήδη έχει αποσταλεί στην ΚΕΔΕ. Το νέο τέλος θα αντικαταστήσει από την 1η Ιανουαρίου 2027 το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και τον Φόρο Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων (ΦΗΧ), με συντελεστή από 0,8 έως 1 τοις χιλίοις, δηλαδή μεσοσταθμικά τριπλάσιο του ισχύοντος ΤΑΠ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η συνολική επιβάρυνση των ιδιοκτητών αναμένεται να διπλασιαστεί ή και να τριπλασιαστεί, καθώς το νέο ΤΤΑ θα βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους και όχι τους χρήστες των ακινήτων, όπως συνέβαινε έως σήμερα με τον ΦΗΧ.

Οι δήμοι, από την πλευρά τους, εμφανίζονται θετικοί απέναντι στις αλλαγές, υποστηρίζοντας ότι το νέο τέλος ενοποιεί δύο κατακερματισμένες εισφορές σε έναν ενιαίο, σαφέστερο και αποδοτικότερο μηχανισμό. Επισημαίνουν ότι η ενίσχυση των εσόδων των ΟΤΑ θα επιτρέψει καλύτερο σχεδιασμό υπηρεσιών, μεγαλύτερη οικονομική αυτονομία και βελτίωση των τοπικών υποδομών. Θετικά αποτιμούν επίσης την αυτόματη εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΤΚΦ για ακίνητα χωρίς ενεργή ηλεκτροδότηση, χωρίς να απαιτείται δήλωση από τον ιδιοκτήτη, κάτι που εκτιμούν ότι μειώνει τη γραφειοκρατία και περιορίζει τα λάθη στις χρεώσεις.

Στον αντίποδα, η ΠΟΜΙΔΑ εκφράζει έντονη ανησυχία για το ύψος του νέου τέλους, αλλά και για το σύνολο των ρυθμίσεων που, όπως υποστηρίζει, περιορίζουν τα δικαιώματα των ιδιοκτητών. Η κατάργηση της πλήρους απαλλαγής των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από τα ΤΚΦ και η αντικατάστασή της με χρέωση στο 10% θεωρείται από την ομοσπονδία βήμα προς μεγαλύτερη επιβάρυνση, καθώς εγκαταλείπεται μια παγιωμένη πρακτική ελάφρυνσης για αχρησιμοποίητα ακίνητα. Η ΠΟΜΙΔΑ σημειώνει επίσης ότι η αυτόματη υπαγωγή στο μειωμένο συντελεστή δεν αντισταθμίζει το κόστος που προκύπτει από την απώλεια της πλήρους απαλλαγής.

Ανησυχία προκαλεί και η αύξηση της παραγραφής των οικονομικών απαιτήσεων των δήμων σε δέκα χρόνια, καθώς και η καθιέρωση ενός ιδιότυπου «απαράγραπτου» για περιπτώσεις ελλιπών δηλώσεων, κάτι που —όπως υποστηρίζει η ΠΟΜΙΔΑ— αφήνει τους ιδιοκτήτες εκτεθειμένους σε πολυετείς οικονομικές διεκδικήσεις. Επιπλέον, οι νέες ρυθμίσεις για τις μισθώσεις ακινήτων προς τους δήμους, που προβλέπουν αναγκαστική διάρκεια 24 ετών με δυνατότητα παράτασης έως 48, αλλά και τριετείς αναγκαστικές παρατάσεις υφιστάμενων μισθώσεων χωρίς αύξηση μισθώματος, θεωρούνται μονομερείς και υπέρμετρα δεσμευτικές.

Τέλος, οι ταχείες διαδικασίες απαλλοτρίωσης και η εξαιρετικά περιορισμένη προθεσμία προσφυγής των 15 ημερών χαρακτηρίζονται από την ομοσπονδία ως ρυθμίσεις που υπονομεύουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και καθιστούν δυσχερή την έγκαιρη άσκηση ένδικων μέσων.