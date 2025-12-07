Μίλησε σε εκδήλωση της ΣΕΚΕ και του ιδρύματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

«Να ακούμε τη φωνή τους και να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, πρόεδρος του Ομίλου εταιρειών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ), αναφερόμενος στους αγρότες και κτηνοτρόφους, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντί τους».

Ο κ. Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση της ΣΕΚΕ και του ιδρύματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», υπογράμμισε ότι η πρωτογενής τομέας σε ολόκληρη την Ευρώπη – αναπόδραστα και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση – και στη χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και πρωτόγνωρες προκλήσεις: «Εκτίναξη του κόστους παραγωγής. Μειωμένες τιμές παραγωγού. Δυσανάλογα υψηλές τιμές για τον καταναλωτή. Καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Λειψυδρία. Ζημιές ή και ολική απώλεια ζωϊκού κεφαλαίου από επιδημίες. Συχνότερη και εντονότερη εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων. Ανεπαρκής ανθεκτικότητα των υποδομών στην σφοδρότητα των θεομηνιών. Καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων».

«Οδηγούμαστε συνεπώς σε ένα παράδοξο»

Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι τα προβλήματα είναι υπαρκτά και ιδιαίτερα οξυμένα τα τελευταία χρόνια «σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που να εγείρουν ζήτημα επιβίωσης για μεγάλα τμήματα του αγροτικού κόσμου. Γι αυτό και οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους. Να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους. Σε όλα τα προβλήματα που προανέφερα ήρθαν να προστεθούν τα καίρια πλήγματα στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων, που επέφερε η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Για να επαληθευτεί για μια ακόμη φορά, αλλά δυστυχώς στις πλάτες των παραγωγών, ότι οι δογματικές εμμονές και οι στενόμυαλες τεχνοκρατικές αντιλήψεις όταν αγνοούν την κοινή λογική οδηγούν πάντα σε λάθη. Είναι ανησυχητικό, αλλά και εξόχως λυπηρό, η Κοινή Αγροτική Πολιτική, από ακρογωνιαίος λίθος της μεταπολεμικής κοινωνικής Ευρώπης, να αντιμετωπίζεται από την γραφειοκρατία των Βρυξελλών ως παρίας και ενοχλητικό απομεινάρι μιας άλλης εποχής».

Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως «ένα ακόμη λάθος που κυοφορείται στους κόλπους της ΕΕ αφορά στην πρόταση του αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου για την υπέρμετρη αύξηση της φορολογίας στα προϊόντα καπνού, στο όνομα της προστασίας της δημόσιας υγείας. Δεν έχω λόγους να αμφισβητώ τις αγαθές προθέσεις της Επιτροπής. Εκείνο που εντόνως αμφισβητώ είναι η αποτελεσματικότητα της εν λόγω ρύθμισης. Η εμπειρία από χώρες (όπως η Γαλλία και η Ολλανδία ), που δοκίμασαν να περιορίσουν την κατανάλωση καπνού με την υπερφορολόγησή του, μας δείχνει ότι εκείνο που τελικά… ''κατάφεραν'' είναι να μειώσουν το μερίδιο των νόμιμων προϊόντων, προς όφελος των λαθραίων και να στερήσουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς τους από τεράστια φορολογικά έσοδα. Στη Γαλλία, 4 στα 10 τσιγάρα που πωλούνται κάθε μέρα είναι λαθραία. Οι αλλεπάλληλες αυξήσεις φόρων εκτίναξαν την κατανάλωση λαθραίων τσιγάρων σε πρωτοφανή επίπεδα, με αποτέλεσμα την απώλεια φορολογικών εσόδων 9,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στην Ολλανδία, μετά από αυξήσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης από το 2020 έως το 2024, η κατανάλωση λαθραίων τσιγάρων υπερδιπλασιάστηκε φτάνοντας το 45% της συνολικής κατανάλωσης. Αυτό οδήγησε σε απώλεια φορολογικών εσόδων 900 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά και η συνολική κατανάλωση τσιγάρων αυξήθηκε την περίοδο 2023-2024 κατά 1% αποδεικνύοντας ξεκάθαρα την αποτυχία αυτής της πολιτικής».

«Οδηγούμαστε συνεπώς σε ένα παράδοξο: Τα κράτη να χάνουν φορολογικά έσοδα και εμμέσως να πριμοδοτούν το λαθρεμπόριο. Δηλαδή την περαιτέρω γιγάντωση των παράνομων δικτύων παραγωγής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων. Ο τζίρος τους εκτοξεύεται και τα τεράστια μαύρα κέρδη τους αποδεδειγμένα διοχετεύονται στη χρηματοδότηση εγκληματικών οργανώσεων», τόνισε ο κ. Καραμανλής.

«Προσέξτε! Δεν μιλάμε για μικρομάγαζα παραβατικών φτωχοδιαβόλων, αλλά για μείζονες επιχειρήσεις παραγωγής, μεταφοράς, διακίνησης και διανομής τεραστίων ποσοτήτων παράνομων προϊόντων. Τέτοιες μείζονες επιχειρήσεις μόνο το οργανωμένο έγκλημα έχει τις δυνατότητες, τους πόρους και τα μέσα να υλοποιήσει», τόνισε ο κ. Καραμανλής και πρόσθεσε: «Την ίδια στιγμή η αγορά κατακλύζεται από προϊόντα καπνού που δεν υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο ποιότητας και προδιαγραφών, με άγνωστης προέλευσης και ποιότητας πρώτη ύλη (που σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι καν καπνός ) ακατάλληλα και επικίνδυνα».

Οι προκλήσεις στον πρωτογενή τομέα

Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε εμφατικά ότι δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε και πολύ περισσότερο να αγνοήσουμε την «κατά την γνώμη μου μεγαλύτερη».

«Αναφέρομαι στην απίσχνανση της περιφέρειας. Τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού. Την απροθυμία των νέων να ακολουθήσουν το αγροτικό επάγγελμα και την τάση φυγής από τον τόπο τους. Τάση που δυστυχώς ενισχύεται και λειτουργεί ως αντικίνητρο για την παραμονή των ανθρώπων της υπαίθρου στη γη τους από την κατάργηση κρίσιμων δομών και υπηρεσιών στην περιφέρεια: Σχολεία, Αστυνομικά Τμήματα, ταχυδρομικά γραφεία, τραπεζικά καταστήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μπροστά σε αυτή δεν χωρούν ούτε εξωραϊσμοί , ούτε υπεκφυγές. Η σημασία του πρωτογενούς τομέα για την επισιτιστική ασφάλεια, για την οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, είναι τεράστια. Η επαπειλούμενη ερήμωση της υπαίθρου συνιστά μείζονα εθνική απειλή. Ειδικά σε προμαχώνες του Ελληνισμού, όπως η Θράκη. Να έχουμε πάντα στο νου μας ότι μια πολιτική αποτροπής απειλών είναι περισσότερο πειστική όταν οι αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις ενισχύονται από μια σφύζουσα από ζωή παραμεθόριο. Η αποτελεσματική προάσπιση των συνόρων προϋποθέτει ακμαία και με υψηλό φρόνημα περιφέρεια. Τώρα λοιπόν και όχι αύριο, με αίσθημα εθνικής και κοινωνικής ευθύνης, σε πνεύμα συνεννόησης και με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση απαιτείται η εκπόνηση, χρηματοδότηση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου και την βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας».

«Βασικός πυλώνας ενός τέτοιου σχεδίου πρέπει να είναι οι σύγχρονοι συνεταιρισμοί που λειτουργούν ως επιχειρηματικές μονάδες, επενδύοντας στην έρευνα, την ποιότητα και την εξωστρέφεια», σημείωσε και ανέφερε το μοντέλο της Ισπανίας είναι ένα καλό παράδειγμα: Συνεταιρισμοί με εξαγωγικό προσανατολισμό, υιοθέτηση βιομηχανικών προτύπων παραγωγής , επαγγελματικές διοικήσεις, απευθείας συμβάσεις με κέντρα λιανικής πώλησης… Αποτέλεσμα όλων αυτών; Διαπραγματευτική ισχύς και υψηλές τιμές παραγωγού.

Ο ρόλος της ΣΕΚΕ

Ο κ. Καραμανλής αναφερόμενος στον ρόλο της ΣΕΚΕ , υπογράμμισε ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που πέρα από τους οικονομικούς της στόχους, υιοθετεί ως προτεραιότητά της και την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

«Παράγουμε και δρούμε στο περιβάλλον της ελεύθερης αγοράς, της ιδιωτικής οικονομίας. Mε την έγνοια μας όμως πάντα στην κοινωνία και τον άνθρωπο. Είμαστε ένα καλό παράδειγμα για τα απτά αποτελέσματα που επιτυγχάνει η κοινωνική οικονομία της αγοράς.

Εργαζόμαστε για την ενίσχυση της παραγωγικότητάς μας, τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας, την αύξηση των εξαγωγών μας. Επιδιώκουμε την κερδοφορία, την εύλογη ανταμοιβή των κόπων μας και τη δίκαιη διανομή της.

Παράλληλα, με αίσθημα ευθύνης, με διαφάνεια και δικαιοσύνη επιστρέφουμε στην τοπική κοινωνία και τους συμπολίτες μας ένα ανταποδοτικό μέρισμα αλληλεγγύης»

Για το 2025 οι χορηγίες της ΣΕΚΕ, μέσω της Αστικής Μη Kερδοσκοπικής Εταιρείας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», στηρίζουν μεταξύ άλλων τον εκσυγχρονισμό του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης με την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπερηχοκαρδιογράφου, εθελοντικές δράσεις φορέων της περιοχής, την συμμετοχή μαθητικών ομάδων σε διεθνείς διαγωνισμούς καινοτομίας κλπ

Τα θετικά αποτελέσματα των χρήσεων του 2024 και οι ακόμη θετικότερες προβλέψεις για το 2025 έρχονται να πιστοποιήσουν την αναπτυξιακή δυναμική του Ομίλου. Να επιβραβεύσουν την σκληρή δουλειά όλων. Να δικαιώσουν την επένδυσή μας στην ποιότητα και την εξωστρέφεια.

Η πρόβλεψη του κύκλου εργασιών του Ομίλου της ΣΕΚΕ το 2025 διαμορφώνεται στα 115 εκατομ. ευρώ, έναντι 94,7 εκατομ. ευρώ το 2024. Δηλαδή αύξηση 21,4 %

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου προβλέπονται στα 4 εκατομ. ευρώ, έναντι 2,54 εκατομ. ευρώ το 2024, αυξημένα κατά 57%.

Αύξηση αναμένεται και στα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ( EBITDA ). Για τον Όμιλο προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 11 εκατομ. ευρώ, από 9,5 εκατομ. Το 2024.

Η θετική πορεία της ΣΕΚΕ δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε αυτονόητη. Η αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών συνιστά επίτευγμα, αν αναλογιστούμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλός μας. Ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας, ανασφάλειας, και αβεβαιότητας.

Και βέβαια ένα πιο κοντινό εξαιρετικό παράδειγμα η ΣΕΚΕ. Παράδειγμα υιοθέτησης καλών πρακτικών. Παραγωγή και εμπορία προϊόντων υψηλής ποιότητας. Σταθερά ανοδικές εξαγωγικές επιδόσεις. Σταθερά αυξανόμενο εισόδημα για τους συνέταιρους παραγωγούς. Yψηλή κερδοφορία που μας δίνει τη δυνατότητα να επιστρέφουμε στην κοινωνία ένα μέρισμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς».