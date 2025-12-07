Η «διαπίστωση» του κυρίου άρθρου της «Αυγής» της Κυριακής για την εκδήλωση στο «Παλλάς».

Έχει ενδιαφέρον η εκτίμηση του κύριου άρθρου της «Αυγής» της Κυριακής για το ποιοι παραβρέθηκαν στην παρουσίαση της «Ιθάκης» από τον Αλέξη Τσίπρα στο «Παλλάς».

«Ήταν εκεί κόσμος της Αριστεράς, επ΄ ουδενί ο κόσμος του rebranding», αναφέρει.

Με άλλα λόγια:

-Ο κόσμος δεν πήγε στο «Παλλάς» όχι για την παρουσίαση του βιβλίου, «επ΄ ουδενί» για να στηρίξει και να ενθαρρύνει την ίδρυση νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

-Άλλος ο κόσμος της Αριστεράς, άλλος ο κόσμος του rebranding. Συνεπώς ο Τσίπρας δεν είναι της αριστεράς, είναι ...επανατοποθέτηση προϊόντος.

Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να πήγαν και για τον ...εξώστη!

Β.Σκ.