Έχει ενδιαφέρον η εκτίμηση του κύριου άρθρου της «Αυγής» της Κυριακής για το ποιοι παραβρέθηκαν στην παρουσίαση της «Ιθάκης» από τον Αλέξη Τσίπρα στο «Παλλάς».
«Ήταν εκεί κόσμος της Αριστεράς, επ΄ ουδενί ο κόσμος του rebranding», αναφέρει.
Με άλλα λόγια:
-Ο κόσμος δεν πήγε στο «Παλλάς» όχι για την παρουσίαση του βιβλίου, «επ΄ ουδενί» για να στηρίξει και να ενθαρρύνει την ίδρυση νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.
-Άλλος ο κόσμος της Αριστεράς, άλλος ο κόσμος του rebranding. Συνεπώς ο Τσίπρας δεν είναι της αριστεράς, είναι ...επανατοποθέτηση προϊόντος.
Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να πήγαν και για τον ...εξώστη!
Β.Σκ.