Ο ΣΥΡΙΖΑ τον βάζει στον κάδρο των συνεργασιών, παρότι ο ίδιος διαμηνύει πως δεν εγκαταλείπει την αυτόνομη πορεία!

Ποιος χαίρεται περισσότερο, μαζί βεβαίως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ;

Μα -και δικαίως- ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρώτα απ΄ όλα γιατί η ηγεσία της Κουμουνδούρου, από τη στιγμή που τον βάζει στις διεργασίες για την προεκλογική συνεργασία, παρότι ο ίδιος το αρνείται, του δίνει το έδαφος να αντιμετωπίσει την εσωκομματική του γκρίνια, κυρίως όμως να διεμβολίσει τον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ!

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πάντως, ενόψει του Συνεδρίου του κόμματός του ετοιμάζει ανοίγματα.

Νεότερα προσεχώς!

Β.Σκ.