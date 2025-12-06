Η νέα παρουσίαση του βιβλίου, η ενεργοποίηση του Επιστημονικού Συμβουλίου και η εκδήλωση της Δράμας.

Το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα και στην εκκίνηση των διεργασιών για τη νέα «κινηματική, πολύχρωμη, αλλά προγραμματικά συμπαγή» πολιτική κίνηση που προανήγγειλε από το «Παλλάς», έχει ο Αλέξης Τσίπρας, που ετοιμάζεται να «ταξιδέψει» με την «Ιθάκη» ανά την Ελλάδα, με την πρώτη εκδήλωση στην περιφέρεια να πραγματοποιείται πριν από τις γιορτές.

Από τον «εξώστη»…

Η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, την Τετάρτη, δημιούργησε ένα νέο πολιτικό τοπίο. Επίσης, προκάλεσε απανωτούς «μετασεισμούς» στην ευρύτερη Κεντροαριστερά, ενώ τα αιχμηρά του σχόλια για την κατάσταση της παράταξης οδήγησαν τους Σωκράτη Φάμελλο και Αλέξη Χαρίτση στο να του απαντήσουν – με διαφορετικό ύφος ο καθένας.

Όπως και να έχει, η συζήτηση για τον «εξώστη» που άνοιξε στον δημόσιο διάλογο, δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ καιρό ακόμα. Ούτε και θα εμποδίσουν το πέρασμα στη νέα κατάσταση οι -σκληρές, ομολογουμένως- κουβέντες που ειπώθηκαν τα προηγούμενα 24ωρα, καθώς το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο από τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις. Και προς αυτή την κατεύθυνση συνομολογούν πρόσωπα από όλες τις πλευρές.

…στη νέα εκδήλωση

Όπως και να έχει, ο Αλέξης Τσίπρας κοιτάζει αποκλειστικά προς το μέλλον και ετοιμάζει τα επόμενα βήματα του, τα οποία περιλαμβάνουν νέες πολιτικές παρεμβάσεις, στις παρουσιάσεις της «Ιθάκης» που θα γίνουν το επόμενο διάστημα σε πόλεις της περιφέρειας.

Οι πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν ότι σύντομα, ακόμα και πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, θα πραγματοποιηθεί νέα εκδήλωση για το βιβλίο σε μεγάλη πόλη της περιφέρειας. Και όπως και στην Αθήνα, έτσι και εκεί η ομιλία Τσίπρα θα είναι βαθιά πολιτική, με ορίζοντα το «αύριο», χωρίς στρογγυλέματα.

«Ενεργοποιείται» το επιστημονικό συμβούλιο

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού «ζεσταίνει» τις μηχανές του και θα ριχθεί και εκείνο στη «μάχη». Δεδομένα, μέσω προτάσεων. Όχι θεωρητικών, αλλά κοστολογημένων που θα έχουν πολιτική εφαρμογή.

Παράλληλα, κάποιοι εκ των επιστημόνων που βρίσκονται στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, θα ξεκινήσουν να έχουν δημόσια παρουσία. Ήδη τις τηλεοπτικές εμφανίσουν έχουν ξεκινήσει οι Νίκος Μαραντζίδης και Δημήτρης Λιάκος, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλοι, με την επικεφαλής του συμβουλίου, Ευγενία Φωτονιάτα να είναι εξ αυτών.

Παράλληλα, ο κ.Μαραντζίδης θα λάβει μέρος σε δημόσια συζήτηση στο δημαρχείο της Δράμας, την Κυριακή, στις 11.00, που διοργανώνει η «Πρωτοβουλία της Αλλαγής και Συνεργασίας», μαζί με το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Μπουλμπασάκο, τον Διονύση Τεμπονέρα και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Κωστή Καρπόζηλο.

Είναι η πρώτη φορά που συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα μετέχει σε μια τέτοια συζήτηση, γεγονός που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.