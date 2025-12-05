Όσα είπε ο Παύλος Πολάκης, για Μητσοτάκη και «Ιθάκη» μιλώντας στον Νίκο Στραβελάκη.

Για όλους και για όλα μίλησε σήμερα ο Π. Πολάκης στην εκπομπή «10 παντού» και τον Γιώργο Στραβελάκη. Σχετικά με την απουσία του από την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, ο Π. Πολάκης τόνισε ότι δεν πήγε γιατί διαφωνεί με τη στάση του Αλέξη να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ για την τοποθέτηση παλαιών στελεχών στον εξώστη: «στον κάθε ένα κάνουν αυτά που επιτρέπει να του κάνουν». Σχετικά με το μέλλον του τόνισε ότι είναι και θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο οποίος έχει πρόσφατα εκλεγμένο πρόεδρο και εφαρμόσιμο πρόγραμμα αναδιανομής πλούτου, επικυρωμένο από το συνέδριο του. Σε ερώτηση σχετικά με το αν ο Τσίπρας ως καπετάνιος πέταξε το καράβι στα βράχια και στη συνέχεια έριξε με το βιβλίο του την ευθύνη στο πλήρωμα ο Π. Πολάκης τόνισε ότι: «ο κύριος Μητσοτάκης ανήκει στους καπετάνιους που έριξαν το καράβι που λέγεται Ελλάδα στα βράχια. Μήπως θυμάται ο κ. Μητσοτάκης ποιος ήταν υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης και απέλυσε 2.500 ανθρώπους;»

Κύρια σημεία της συνέντευξης Πολάκη

Ραντεβού Χατζηδάκη με αγροτοκτηνοτρόφους και νέα κατανομή

Ο Τομεάρχης Διαφάνειας Π. Πολάκης αναφέρθηκε πρώτα από όλα στην ακύρωση της συνάντησης Χατζηδάκη με τους αγροτοκτηνοτρόφους της Κρήτης, με την πρόφαση ότι οι τελευταίοι ζήτησαν την παρουσία των βουλευτών του νησιού, κάτι που δεν δέχτηκε ο υπουργός. Για τον Π. Πολάκη το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό των προθέσεων της κυβέρνησης σχετικά με τα αιτήματα των αγροτοκτηνοτρόφων μετά και την τελευταία καταστροφική κατανομή. Όπως μάλιστα αποκάλυψε ο βουλευτής, η Τράπεζα Πειραιώς έκλεισε το σύστημά της όταν μπήκαν οι επιδοτήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων έτσι ώστε αυτοί να μην μπορούν να κάνουν ανάληψη ή μεταφορά των χρημάτων τους και το ξανάνοιξε όταν είχε πάρει ο ΕΛΓΑ τα 90 εκατομμύρια.

Βιβλίο Τσίπρα

Όπως τόνισε ο Βουλευτής Χανίων, ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του υπερασπίζεται την περίοδο 2015-2019 εκτός από δυο περιπτώσεις με τις οποίες διαφωνεί με τον τρόπο που παρουσιάζονται. Η μία είναι η μάχη με τους καναλάρχες που έδωσε ο Νίκος Παππάς και ο Λευτέρης Κρέτσος και η άλλη είναι η μάχη με τη διαπλοκή στον χώρο της υγείας.

Από εκεί και πέρα ο Π. Πολάκης εστίασε την κριτική του στο βιβλίο σε δυο περιπτώσεις:

Αρχικά στο ότι δεν αναφέρει με όσες λεπτομέρειες αξίζει το τεράστιο έργο το οποίο έγινε στον χώρο της υγείας το 2015-2019 καθώς αφιερώνει μόνο μια σελίδα.

Επίσης, στο ότι δεν κάνει καμία αυτοκριτική για την περίοδο 2019-2023. «Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι στο βιβλίο του δεν λέει γιατί το 32% του 2019, έγινε 20% και 17% το 2023. Και ποιος φταίει για αυτό; Φταίει το ότι παρακαλούσαμε το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστούμε. Φταίει ότι λειάναμε τον λόγο μας και δεν σηκώσαμε μέτωπο στην διαπλοκή για να κερδίσουμε ένα απροσδιόριστο και θολό κέντρο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πιθανές Συμμαχίες στον προοδευτικό χώρο

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο βουλευτής Χανίων: Έχουμε μία διεφθαρμένη συμμορία που κυβερνά. Αυτό έχουμε και αποδεικνύεται κάθε μέρα. Και αν αυτή τη στιγμή υπήρχε μία δυνατή και ορατή εναλλακτική λύση, θα είχε πάρει το καράβι. Συμπόρευση δεν είναι να ενωθούμε για να μη χαθούμε. Συμπόρευση είναι να ενωθούμε σε ένα πρόγραμμα για να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Τσίπρας, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, ο Βαρουφάκης και το ΚΚΕ, αυτή τη στιγμή θα κριθούμε από το αν θα εκπέμψουμε και αν θα υπηρετήσουμε μαζί ένα πρόγραμμα λαϊκά, κατανοητό, κοινωνικά αναγκαίο, μη πραγματοποιήσιμο από τη Νέα Δημοκρατία, σε σύγκρουση με την ολιγαρχία της διαπλοκής υπέρ των συμφερόντων της εργαζόμενης κοινωνικής πλειοψηφίας και με βαθιές θεσμικές αλλαγές στη Δικαιοσύνη. Ένα πρόγραμμα βαθιών αλλαγών που θα στηρίζουν το κοινωνικό κράτος, θα αναδιανέμουν πλούτο προς όφελος της εργαζόμενης πλειοψηφίας, που θα βάζει σαφείς κόκκινες γραμμές στα εθνικά συμφέροντα, θα αλλάζει τους όρους λειτουργίας του κράτους και θα επανακρατικοποίησει βασικούς τομείς της οικονομίας (τράπεζες, το ένα διυλιστήριο, τη ΔΕΗ κ.α.).

Σχετικά με την εικόνα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οι οποίοι φαίνονται να περιμένουν θέση στο νέο κόμμα Τσίπρα

Ο Βουλευτής Χανίων απάντησε με μια μαντινάδα: «εγώ δεν είμαι άνθρωπος να κάνει παρακάλια. Ξέρω μοναχός από τις πορτοκαλιές να κόβω πορτοκάλια».

{https://www.youtube.com/watch?v=No6T5yK8HSw}