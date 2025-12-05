Ο Τραμπ χάρηκε τόσο πολύ που πήρε βραβείο Ειρήνης που χόρεψε το κλασικο «πάνω- κάτω τα χεράκια».

Στιγμές δόξας έζησε ο Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Παρασκευής καθώς παρέλαβε ένα βραβείο Ειρήνης, που τόσο πολύ ήθελε και διατυμπάνιζε τόσους μήνες.

Αφού δεν του απένειμαν το Νόμπελ Ειρήνης, κατάφερε και πήρε το πρώτο - αμφιλεγόμενο και δριμύτατα κατακριτέο από οργανώσεις - βραβείο Ειρήνης της FIFA, δια χειρός του προέδρου της διοργάνωσης, Τζάνι Ινφαντίνο.

Χάρηκε τόσο πολύ που πήρε το βραβείο δε, που δεν αντιστάθηκε να χορέψει με την κλασική του κίνηση «πάνω- κάτω τα χεράκια» από τον εξώστη όταν οι Village People, ερμήνευσαν την επιτυχία τους YMCA. Ο Τραμπ ήξερε το χορευτικό και τα έδωσε όλα.

Δίπλα του η Μελάνια χαμογελούσε (ως συνήθως) ο Ινφαντίνο χειροκροτούσε (επειδή το ήθελε), η πρόεδρος του Μεξικό χαμογελούσε (τι να κάνει;) και αυτή αλλά αμήχανα και μία κυρία πίσω του αντέγραφε τις κινήσεις του Αμερικανού προέδρου.

Το σουρεάλ σκηνικό ολοκλήρωνε ο πρωθυπουργός του Καναδά, που μιλούσε στην Μεξικανή πρόεδρο και απλά κοιτούσε με απορία.

{https://twitter.com/RapidResponse47/status/1997026166822056441}

{https://twitter.com/WhiteHouse/status/1997002982333034677}