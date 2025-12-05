Μετά από μία φαντασμαγορική φιέστα με βραβείο Ειρήνης στον Τραμπ και πολλά τραγούδια και χορό, κληρώθηκαν οι 12 όμιλοι για το Μουντιάλ του 2026.
Το Μουντιάλ των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού, θα κάνει πρεμιέρα στις 11 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου του 2026 και θα είναι το πρώτο στην ιστορία της διοργάνωσης όπου θα συμμετάσχουν 48 εθνικές ομάδες.
1ος Όμιλος
Μεξικό
Νότια Αφρική
Νότια Κορέα
Δανία/Βόρεια Μακεδονία/Τσεχία/Ιρλανδία
2ος Όμιλος
Καναδάς
Ιταλία/Βόρεια Ιρλανδία/Ουαλία/Βοσνία
Κατάρ
Ελβετία
3ος Όμιλος
Βραζιλία
Μαρόκο
Αϊτή
Σκωτία
4ος Όμιλος
ΗΠΑ
Παραγουάη
Αυστραλία
Τουρκία/Ρουμανία/Σλοβακία/Κόσοβο
5ος Όμιλος
Γερμανία
Κουρασάο
Ακτή Ελεφαντοστού
Εκουαδόρ
6ος Όμιλος
Ολλανδία
Ιαπωνία
Ουκρανία/Σουηδία/Αλβανία/Πολωνία
Τυνησία
7ος Όμιλος
Βέλγιο
Αίγυπτος
Ιράν
Νέα Ζηλανδία
8ος Όμιλος
Ισπανία
Πράσινο Ακρωτήριο
Σαουδική Αραβία
Ουρουγουάη
9ος Όμιλος
Γαλλία
Σενεγάλη
Ιράκ/Βολιβία/Σουρινάμ
Νορβηγία
10ος Όμιλος
Αργεντινή
Αλγερία
Αυστρία
Ιορδανία
11ος Όμιλος
Πορτογαλία,
Λ.Δ. Κονγκό/Τζαμάικα/Νέα Καληδονία
Ουζμπεκιστάν
Κολομβία
12ος Όμιλος
Αγγλία
Κροατία
Γκάνα
Παναμάς.