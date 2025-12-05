Το Μουντιάλ των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού, θα κάνει πρεμιέρα στις 11 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου του 2026.

Μετά από μία φαντασμαγορική φιέστα με βραβείο Ειρήνης στον Τραμπ και πολλά τραγούδια και χορό, κληρώθηκαν οι 12 όμιλοι για το Μουντιάλ του 2026.

Το Μουντιάλ των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού, θα κάνει πρεμιέρα στις 11 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου του 2026 και θα είναι το πρώτο στην ιστορία της διοργάνωσης όπου θα συμμετάσχουν 48 εθνικές ομάδες.

1ος Όμιλος

Μεξικό

Νότια Αφρική

Νότια Κορέα

Δανία/Βόρεια Μακεδονία/Τσεχία/Ιρλανδία

2ος Όμιλος

Καναδάς

Ιταλία/Βόρεια Ιρλανδία/Ουαλία/Βοσνία

Κατάρ

Ελβετία

3ος Όμιλος

Βραζιλία

Μαρόκο

Αϊτή

Σκωτία

4ος Όμιλος

ΗΠΑ

Παραγουάη

Αυστραλία

Τουρκία/Ρουμανία/Σλοβακία/Κόσοβο

5ος Όμιλος

Γερμανία

Κουρασάο

Ακτή Ελεφαντοστού

Εκουαδόρ

6ος Όμιλος

Ολλανδία

Ιαπωνία

Ουκρανία/Σουηδία/Αλβανία/Πολωνία

Τυνησία

7ος Όμιλος

Βέλγιο

Αίγυπτος

Ιράν

Νέα Ζηλανδία

8ος Όμιλος

Ισπανία

Πράσινο Ακρωτήριο

Σαουδική Αραβία

Ουρουγουάη

9ος Όμιλος

Γαλλία

Σενεγάλη

Ιράκ/Βολιβία/Σουρινάμ

Νορβηγία

10ος Όμιλος

Αργεντινή

Αλγερία

Αυστρία

Ιορδανία

11ος Όμιλος

Πορτογαλία,

Λ.Δ. Κονγκό/Τζαμάικα/Νέα Καληδονία

Ουζμπεκιστάν

Κολομβία

12ος Όμιλος

Αγγλία

Κροατία

Γκάνα

Παναμάς.