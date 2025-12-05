Δημοσίευμα ανέφερε ότι Μακρόν προειδοποίησε τον Ζελένσκι, ότι «υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να προδώσουν την Ουκρανία, χωρίς σαφήνεια σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας».

Δεν υπάρχει «καμία δυσπιστία» μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, σε μία απόπειρα να κατευνάσει τα πνεύματα, μια ημέρα μετά την κυκλοφορία δημοσιεύματος που ανέφερε πως ο Γάλλος πρόεδρος είχε προειδοποιήσει κατ' ιδίαν τον Ζελένσκι ότι υπήρχε κίνδυνος η Ουάσινγκτον να προδώσει την Ουκρανία.

Το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel επικαλέστηκε την Πέμπτη μια διαρροή εμπιστευτικής τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ αρκετών Ευρωπαίων ηγετών, στην οποία ο Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, εξέφρασαν θεμελιώδεις αμφιβολίες για τις προσπάθειες των ΗΠΑ να διαπραγματευτούν μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι Μακρόν προειδοποίησε τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι «υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να προδώσουν την Ουκρανία, χωρίς σαφήνεια σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας».

Η φερόμενη διαρροή λίγο έλειψε να εξοργίσει τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπάθησαν να κολακεύσουν, σημειώνοντας ότι είναι ο βασικός παράγοντας σε οποιεσδήποτε προσπάθειες διαμεσολάβησης με τη Μόσχα. Την ίδια ώρα οι Ευρωπαίοι ηγέτες έσπευσαν να διασώσουν ένα εξαιρετικά απαραίτητο σχέδιο χρηματοδότησης για την Ουκρανία που έχει οικονομικά προβλήματα. Ο Μερτς είχε έκτακτες συνομιλίες την Παρασκευή με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον πρωθυπουργό του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ.

Αρνήθηκε τα πάντα ο Μακρόν

Όταν ρωτήθηκε για το δημοσίευμα του Spiegel την Παρασκευή, ο Μακρόν απάντησε κατηγορηματικά: «Αρνούμαι τα πάντα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Der Spiegel ανέφερε ότι είχε λάβει την περίληψη της τηλεφωνικής συνομιλίας της Δευτέρας, η οποία περιελάμβανε, όπως είπε, άμεσες αναφορές από αρχηγούς κυβερνήσεων. Στο δημοσίευμα, ο Μακρόν περιέγραφε την τρέχουσα τεταμένη φάση των διαπραγματεύσεων ως «μεγάλο κίνδυνο» για τον Ζελένσκι. Ο Μερτς φέρεται να πρόσθεσε ότι έπρεπε να είναι «πολύ προσεκτικός».

«Παίζουν παιχνίδια και με εσάς και με εμάς», φέρεται να είπε ο Μερτς στον Ζελένσκι - ένα σχόλιο που πιστεύεται ότι αναφέρεται στη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα.

Η Ουάσινγκτον παρουσίασε μια πρόταση 28 σημείων τον περασμένο μήνα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία συντάχθηκε χωρίς τη συμβολή των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας και επικρίθηκε ότι είναι πολύ κοντά σε μια αντανάκλαση των μαξιμαλιστικών απαιτήσεων της Μόσχας.

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας έκτοτε πραγματοποιησαν συνομιλίες πριν ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ μεταβούν στη Μόσχα την Τρίτη. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι πέρασαν πέντε ώρες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κρεμλίνο και στη συνέχεια ο Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον επικεφαλής του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ούμεροφ, στο Μαϊάμι την Πέμπτη.

Στο μεταξύ Μ¨οσχα και Κίεβο συνεχίζουν τις μάχες, επιδιώκοντας ισχυρότερες διαπραγματευτικές θέσεις. Ρωσικά drones έπληξαν ένα σπίτι στην κεντρική Ουκρανία το βράδυ της Πέμπτης, σκοτώνοντας ένα 12χρονο αγόρι, δήλωσαν αξιωματούχοι, ενώ οι ουκρανικές επιδρομές μεγάλης εμβέλειας φέρεται να στόχευσαν ένα ρωσικό λιμάνι και ένα διυλιστήριο πετρελαίου.

Το δείπνο Μερτς - δον ντερ Λάιεν και το σχέδιο χρηματοδότησης της Ουκρανίας

Ο Μερτς θα δειπνήσει κατ' ιδίαν την Παρασκευή με την φον ντερ Λάιεν και τον Ντε Βέβερ, ο οποίος έχει εκφράσει την αντίθεσή του σε ένα σχέδιο χρηματοδότησης της Ουκρανίας που περιλαμβάνει την άνευ προηγουμένου χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Με τις επιθέσεις της Ρωσίας να εντείνονται, το Κίεβο ξεμένει από χρήματα. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να κρατήσει την Ουκρανία στην επιφάνεια τον επόμενο χρόνο και σκοπεύει να συγκεντρώσει 90 δισ. ευρώ για να καλύψει περίπου τα δύο τρίτα των αναγκών της για το 2026 και το 2027. Η φον ντερ Λάιεν έχει προτείνει δύο κύριες επιλογές για την άντληση των κεφαλαίων. Το μπλοκ θα μπορούσε είτε να δανειστεί από τον κοινό προϋπολογισμό του στις διεθνείς αγορές, είπε αυτή την εβδομάδα, είτε να εκδώσει δάνειο εξασφαλισμένο με παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, που είναι κυρίως στο Βέλγιο, τα οποία το Κίεβο θα αποπληρώσει από τις μεταπολεμικές αποζημιώσεις της Ρωσίας.

Ωστόσο, ο Ντε Βέβερ δήλωσε σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα ότι ήταν αντίθετος στην κατάσχεση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Ήταν «μια ωραία ιδέα, να κλέβουμε από τον κακό για να τα δώσουμε στον καλό», είπε. «Αλλά η κλοπή των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων μιας άλλης χώρας δεν έχει γίνει ποτέ. Ακόμα και κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, δεν κατασχέσαμε τα χρήματα της Γερμανίας».

Σε άρθρο γνώμης στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine την Πέμπτη, ο Μερτς είπε στους συναδέλφους του ηγέτες της ΕΕ ότι οι αποφάσεις που θα λάβουν τις επόμενες ημέρες θα «αποφασίσουν για το ζήτημα της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας».

Με πληροφορίες του Guardian